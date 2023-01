Sci alpinismo in notturna sul Varmost

Dal 31 gennaio, a Forni di Sopra, ogni martedì sera dalle 17 alle 21.30 è possibile risalire le piste del Varmost con sci da alpinismo e pelli di foca. E' necessario dotarsi dell'apposita tessera 'Skialp by Night', che può essere ritirata presso la biglietteria di PromoturismoFvg ai piedi della seggiovia per presa visione del regolamento.

Novità di quest'anno è l'ampliamento delle piste riservate allo sci alpinismo: sarà, infatti, possibile risalire per un dislivello di quasi 800 metri percorrendo le piste Varmost 1, Senas bassa, e Fienili, fino alla quota di 1.690 metri. Non sarà possibile percorrere altre piste; i gestori raccomandano il rispetto del regolamento e dei tempi: discese completate entro le 21.30. Sarà anche possibile cenare in quota al Rifugio Baita Som Picol (1.450 metri) a prezzo convenzionato.

