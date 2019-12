Sci di fondo, apre l'anello di Forni di Sopra

Da domani, 25 dicembre, sarà disponibile la pista per lo sci di fondo a Forni di Sopra. Grazie all'opera dei volontari della Società Sportiva Fornese, con la collaborazione del Comune e di PromoturismoFvg, è stato creato un anello della lunghezza di circa 800 metri. Il percorso è funzionale sia per la pratica della tecnica classica sia per lo "skating" a tecnica libera.

La pista sarà aperta anche in notturna ogni mercoledì e venerdì, dalle 18 alle 20. L'accesso alla pista si trova presso il Centro Fondo "Tagliamento", vista la lunghezza ridotta del tracciato, il prezzo del biglietto è di 3 euro. Adiacente alla pista si trova il noleggio sci con tutte le informazioni per corsi e lezioni impartite dai maestri della Scuola Italiana Sci di Forni di Sopra.

Sempre domani, giorno di Natale, sarà aperta anche un'altra pista di discesa, con risalita su tappeto rullante, nell'area dei Campi Scuola sci di Davost, ideale per i corsi di sci.

Anche sul Varmost ci sarà domani l'apertura di un'altra pista di discesa: la pista denominata "Fienili" (difficoltà rossa) che scende dai 1.780 metri di Malga Varmost ai 1.400 metri di Som Picol.