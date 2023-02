Sci ed eventi sportivi sulla neve del Fvg

Fine settimana di sci in Friuli Venezia Giulia, con impianti aperti in tutte le località sciistiche, ma anche appuntamenti sportivi ed eventi di animazione nelle diverse località. Dal Trofeo Biberon, in programma a Forni di Sopra da domani a domenica, al primo appuntamento di “Music in The ski”, che domenica inizierà proprio da Forni, in occasione della gara, per dare il via al calendario di appuntamenti musicali organizzati sulle piste delle diverse località montane in collaborazione con Radio Company, il dj set di Andij e la voce di Igor Pezzi, e ancora giochi, animazione per bambini e adulti e gadget in regalo.

Domani a Sutrio, sarà presentato ufficialmente il presepe realizzato in occasione del Natale 2022 a Roma, in Vaticano, con una cerimonia per accogliere l’opera degli artigiani del legno. Sabato, inoltre, va in onda alle 14 su RaiUno la puntata di Linea Bianca girata in Carnia e nel comprensorio di Ravascletto – Zoncolan: un viaggio condotto da Massimiliano Ossini che, assieme ai co-conduttori Giulia Capocchi e Lino Zani, ritorna a parlare delle montagne del Friuli Venezia Giulia, esplorandone cime e tradizioni.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA. Da domani a domenica a Forni di Sopra sarà protagonista il Trofeo Biberon - energia pura kids series, immancabile appuntamento giunto alla 39° edizione (e 18° internazionale) dedicato agli sciatori dai 6 ai 12 anni. Organizzata dallo sci club 70 di Trieste, la kermesse sportiva vedrà la partecipazione di centinaia di giovanissimi atleti, provenienti dall’Italia e dall’estero, impegnati nelle prove di sci alpino e nordico sulla Cimacuta (sul sito www.sciclub70.com è possibile consultare il programma completo della manifestazione).

Domenica le gare di Forni di Sopra saranno proprio l’occasione per dare il via al ciclo di appuntamenti “Music in the Ski”, realizzati in collaborazione con Radio Company: sei tappe di musica e divertimento in alta quota nel villaggio aperto dalle 10 alle 16 e allestito nell’area Davost, dove sarà presente anche lo spazio di Bottega del Friuli, in cui sarà possibile acquistare il merchandising e alcuni prodotti agroalimentari a marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Le tappe proseguiranno le domeniche successive a Piancavallo, Sappada, il 25 febbraio a Ravascletto/Zoncolan, il 19 marzo a Tarvisio e il 9 aprile a Sella Nevea.

Domani a Sutrio alle 18 ci sarà l’inaugurazione del presepe rientrato dal Vaticano, che sarà presentato ufficialmente alla comunità e sarà proiettato il docufilm realizzato per l’occasione Docufilm – La storia del Presepe di Sutrio per la Città del Vaticano 2022 - YouTube. Al termine della cerimonia sarà possibile visitare la natività.

Sempre domani alle 18 a Tarvisio ci sarà la Notturna con aperitivo e degustazione in miniera, una passeggiata in notturna al Parco Geominerario (evento a cura dei Musei Tarvisio - prenotazione obbligatoria al 0428-576536), e domenica, invece, si disputerà l’Alpe Adria Snow-Trail, la sessanta chilometri che arriverà a 1800 metri, con tratti ancora imbiancati ma ben percorribili e già testati, per l’evento sportivo a cura di ASD Sentiero 1.

Infine, nelle tre domeniche che precedono la Quaresima (dal 5 al 21 febbraio), l’appuntamento è tra le case di Cima Sappada dalle 14.30 con le maschere itineranti per il Carnevale a Sappada (vosenòcht), una delle tradizioni più caratteristiche di Sappada/Plodn, momento in cui rivivono le tradizioni locali e la cultura popolare, tra ritualità e folclore.

GLI IMPIANTI APERTI. Tutto aperto anche per questo weekend sulle piste del Friuli Venezia Giulia: a Piancavallo, Sella Nevea e Ravascletto/Zoncolan, così come a Sappada/Forni Avoltri, Sauris, Tarvisio e Forni di Sopra – dove si disputerà il Trofeo Biberon - e infine Pradibosco, che ha dato il via alla stagione la scorsa domenica. PromoTurismoFVG invita sempre gli sciatori a consultare il sito InfoNeve per tutte le notizie in tempo reale, così come ad acquistare online lo skipass e la Ticket Card, evitando code e rallentamenti alle casse dei poli. Coloro che possiedono già la card potranno caricare direttamente i biglietti e presentarsi direttamente ai tornelli degli impianti, altrimenti occorre registrarsi sul sito, recarsi alle biglietterie per il ritiro della “Ticket Card” (costo di 5 euro con validità di cinque anni) e procedere come spiegato nel tutorial.

GLI APPUNTAMENTI IN MONTAGNA NEI PROSSIMI GIORNI. Numerose anche per questo weekend le attività proposte in montagna per chi si vuole godere neve e relax tra escursioni, passeggiate nella natura e ciaspolate. A Sauris venerdì alle 11 si potrà scegliere tra la lezione di yoga (ritrovo al Grien SPA loc. Treinke/Velt) o sabato alle 10, un’escursione alla scoperta della natura di Sauris, accompagnati da una guida esperta (per informazioni e prenotazioni contattare l’ufficio turistico Sauris: 0433.86076, info@sauris.org).

A Forni di Sopra sabato alle 14.30 ritorna l’appuntamento Nevicità e giochi, un’attività con maestri di sci dai 6 ai 12 anni con ritrovo al Centro di fondo e domenica alle 9 partenza dall’infopoint della località per l’Arrampicata su ghiaccio accompagnati da una guida alpina (info e prenotazioni all’infopoint di Forni di Sopra: 0433 886767 – info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it.

A Tarvisio si può scegliere tra Forest bathing nel Tarvisiano, esperienza di immersione sensoriale guidata nell'atmosfera invernale della foresta che riposa (domenica, ore 10.00), Giochiamo allo sci nordico, per avvicinarsi alla pratica di questa disciplina per bambini dai 6 a 12 anni agevolando lo sviluppo psicofisico (giovedì, ore 14.00), e per finire la Ciaspolata Piana di Fusine, poco impegnativa e adatta a tutti, l’occasione giusta per scoprire l'incanto della Foresta Millenaria di Tarvisio innevata ed immergersi nella natura incontaminata con destinazione Piana di Fusine (venerdì, ore 14). Per tutte le informazioni e prenotazioni si può contattare l’infopoint di Tarvisio, 0428-2135, info.tarvisio@promoturismo.fvg.it, punto di ritrovo di queste attività.

A Sappada sabato alle 15 è in partenza Crepuscolo e luna del Temerle, ciaspolata naturalistica alla luce della luna di febbraio, vista sorgere da sotto il passo della Digola, un anello da percorrere seguendo il colore dei cristalli e tutte le sensazioni che si provano di fronte a questo spettacolo (ritrovo Infopoint PromoTurismoFvg), domenica dalle 10 alle 13.30 ci sarà A spasso con la slitta trainata dai cavalli, per vivere l’emozione di un giro sulla slitta trainata da un cavallo nella magica cornice di Cima Sappada (con partenza da Cima Sappada - Stalla Fam Fauner in direzione Sorgenti del Piave). Per info e prenotazioni: 0435 469131 info.sappada@promoturismo.fvg.it).

A Enemonzo, sabato alle 18, è la volta di Astrotrekking a Enemonzo, una suggestiva escursione serale con osservazione del cielo stellato (si parte da Quinis, Bar Vittoria), mentre a Paularo, domenica alle 8 da piazza Nascimbeni, prende il via la Ciaspolata Malga Pizzul, escursione con le ciaspole da Paularo alla panoramica Malga Pizzul. Entrambe le attività sono organizzate Consorzio Turistico Arta Terme: Alpi Dolomiti Friulane, 0433.786171 info@alpidolomitifriulane.it).

Nei pressi dello Zoncolan, invece, venerdì alle 17.30 da Casa Ortis, a Paluzza, ci sarà la Passeggiata con le lanterne, esperienza d'altri tempi tra i boschi della Carnia alla scoperta delle orme degli animali accompagnata da curiosi aneddoti e antiche leggende sui popoli che abitavano queste vallate e ascoltando le storie misteriose della guida, mentre sabato alle 9.30 l’appuntamento è a Comeglians – ritrovo reception Albergo diffuso - con l’Escursione: Anello Comeglians / Clavais, passeggiata di fondovalle adatta a tutti, alla scoperta di Maranzanis, Povolaro e Clavais, luoghi immersi nel silenzio e nella natura della splendida Carnia (Info e prenotazioni: Visit Zoncolan 0433 778921 info@visitzoncolan.com).

