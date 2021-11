Sci friulano ai cancelletti di partenza

Reduce da una stagione ‘inesistente’ per le difficoltà legate alla pandemia, il Friuli Venezia Giulia si fa trovare pronto all’apertura degli impianti sciistici, con una serie di investimenti e novità per garantire turisti e operatori. Dal 4 dicembre è prevista l’apertura degli impianti, ma la prevendita skipass al pubblico aprirà sabato 20 novembre fino a martedì 30 novembre compreso. Gli impianti termineranno la stagione il prossimo 3 aprile, a eccezione di Sella Nevea dove continueranno a funzionare fino al 25 aprile 2022. Il piano investimenti sugli impianti ha visto 21,5 milioni di euro stanziati nel 2019, cui si sono aggiunti i 36 milioni a fine 2020, per un totale di più di 57,5 milioni che in gran parte sono stati destinati a interventi infrastrutturali legati a impianti (sia sostituiti sia ex novo) e all’aumento del demanio sciabile, dato l’aumento – negli anni pre-Covid - del numero di sciatori sui poli. Tra questi interventi rientrano la nuova pista Plan dai Plos a Forni di Sopra e la nuova seggiovia Giro d’Italia sullo Zoncolan, la prima a 6 posti in Friuli, con i sedili colorati di rosa e autografati dai campioni che hanno tagliato per primi il traguardo in vetta. Una quota degli investimenti è dedicata allo sviluppo del turismo estivo in montagna, come a Tarvisio dove si lavora alla realizzazione del Bike Park che comprenderà un zipline bike park, centri servizi, parco giochi e altre strutture per portare la fruibilità e l’attrattività turistica tutto l’anno.



Non si scia senza Green Pass

La tariffa è flessibile

SAPPADA

Gli impianti di risalita sono l'ideale per un primo approccio alla discesa, così come per divertirsi sulle lamine godendo di panorami unici.