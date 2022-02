Sci Nordico a Forni di Sopra, pista aperta in tutta la lunghezza

Dopo la nevicata di ieri martedì 15 febbraio, oltre 30 cm caduti a fondovalle, la pista di Fondo di Forni di Sopra si presenta in condizioni ottimali su tutta la sua lunghezza. ll tracciato della pista si sviluppa lungo il fiume Tagliamento, la cui sorgente é situata pochi chilometri più a monte. Una caratteristica molto apprezzata dell'anello di fondo è quella di offrire percorsi adatti a tutti i tipi di sciatori, sia amatoriali che sportivi avanzati, grazie alle varianti agonistiche facoltative ben articolate lungo il tracciato.



L'accesso alla pista si trova presso il Centro Fondo "Tagliamento" in fondo alle seggiovie del Varmost. Adiacente alla pista si trova il noleggio sci con tutte le informazioni per corsi e lezioni impartite dai maestri della Scuola Italiana Sci di Forni di Sopra.



Di mercoledì e venerdì è anche possibile anche sciare in notturna sull'anello illuminato dalle ore 17 alle 20.



Informazioni sui corsi ed attività di animazione sulla pista di sci nordico:

Tel: 0433-886767 (Infopoint PromoTurismo FVG)