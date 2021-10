Sciopero contro il Green Pass, dal 15 ottobre trasporti a rischio in Fvg

Venerdì nero, il 15 ottobre, per chi deve utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi in città, a causa dello sciopero generale contro l'introduzione dell'obbligo del Green Pass annunciato nei giorni scorsi.

Tpl Fvg, insieme con APT Gorizia, ATAP Pordenone, Arriva Udine e Trieste Trasporti, informano che da venerdì 15 ottobre – in conseguenza dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori – non sarà possibile garantire la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale.



A Trieste e sull’intero territorio regionale potranno pertanto verificarsi interruzioni, sospensioni, ritardi e mancate coincidenze. Non è altresì possibile, a fronte delle manifestazioni e degli stati di agitazione proclamati a livello nazionale, assicurare il rispetto di fasce di garanzia o servizi minimi.



Tpl Fvg comunicherà quotidianamente sul proprio sito internet lo stato del servizio fino al ritorno alla normalità.