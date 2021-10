Sciopero dei Trasporti di 24 ore lunedì 11 ottobre

Il sindacato Unione Sindacale di Base ha aderito allo sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private proclamato per lunedì 11 ottobre. Lo sciopero, della durata di 24 ore, interesserà anche il trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

Arriva Udine comunica che nella giornata di lunedì 11 ottobre, la segreteria provinciale sindacale di Ugl-FNA di Udine ha proclamato uno sciopero con un'astensione dal lavoro di quattro ore, dalle 17 alle 21. L'astensione interesserà il trasporto pubblico urbano ed extraurbano dell'azienda Arriva Udine e riguarderà sia il personale viaggiante (conducenti, controllori e verificatori), sia il personale tecnico e amministrativo.



Nel corso dell’intera giornata potrebbero pertanto verificarsi disagi anche a Trieste sia al servizio di trasporto e sia agli sportelli per il pubblico. Tra le 6:00 e le 9:00 e tra le 13:00 e le 16:00 saranno ad ogni modo garantiti tutti i collegamenti, sottolinea l'azienda Trieste trasporti. Il personale tecnico e amministrativo sciopererà invece per l’intera giornata.



Lo sciopero è stato indetto "contro le politiche del governo Draghi e dell’Unione Europea", contro lo sblocco dei licenziamenti e per la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, per il rilancio dei salari, contro la precarietà, per il rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, per il rafforzamento della sicurezza dei lavoratori, contro ogni discriminazione di genere.