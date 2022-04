Sciopero dei trasporti in Fvg

Il Coordinamento Autoferrotranvieri Trieste - Cat - aderisce allo sciopero generale regionale di quattro ore proclamato per il 28 aprile del Trasporto Pubblico Locale per il Fvg.



A Udine saranno garantiti esclusivamente i collegamenti previsti prima delle ore 17.00 e dopo le ore 21.00. Per il personale tecnico e amministrativo lo sciopero riguarderà le ultime 4 ore del turno.

Il numero verde 800 052040 (da rete fissa) e 040 9712343 (da rete mobile) svolgerà servizio regolare.



A Pordenone saranno garantiti inoltre le corse speciali per il trasporto degli utenti disabili, i servizi scuolabus, il collegamento con gli aeroporti e la corsa dal CRO di Aviano con partenza alle 16.35.



Le corse in viaggio al momento dell'inizio di ciascuna fascia oraria di sciopero proseguiranno il regolare servizio fino al capolinea di destinazione. Alla ripresa, dopo lo sciopero, ogni autobus riprenderà servizio al primo orario utile.



Per quanto riguarda il servizio urbano Tpl Fvg di Gorizia, Monfalcone, Grado e il servizio extraurbano Tpl Fvg linee: G01, G02, G03, G04, G06, G07, G08, G09, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27, G28F, G28V, G51, G55, G56, G57, G58, G58C, G59, nel rispetto delle fasce orarie di garanzia previste dagli accordi territoriali in essere, lo sciopero potrà svolgersi dalle ore 17.00 alle ore 21.00



Le corse in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero proseguiranno fino al capolinea di destinazione. L’astensione dal lavoro del personale amministrativo e degli impianti fissi potrebbe verificarsi le ultime 4 ore di ogni turno. Le biglietterie di Gorizia, Monfalcone, Grado svolgeranno servizio regolare.



Il precedente sciopero di 4 ore indetto dal medesimo coordinamento risulta essere quello del 7 aprile scorso, quando l’astensione del personale viaggiante è stata pari al 13,01%.