Sciopero dei trasporti, possibili disagi in Fvg

Sciopero dei lavoratori del Trasporto Pubblico Locale, venerdì 26 marzo 2021. II precedente sciopero indetto dalle medesime sigle risulta quello del 8 febbraio che aveva riscontrato un’adesione del personale viaggiante pari al 75%.



Lo sciopero interesserà il trasporto pubblico urbano ed extraurbano dell'azienda Arriva Udine. Saranno garantite le fasce orarie tra le 6 e le 9, e tra le 12 e le 15. Il personale delle biglietterie, personale di manutenzione, sciopereranno per 24 ore, così come il personale tecnico e amministrativo.

Anche le segreterie provinciali di Trieste di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl hanno aderito allo sciopero nazionale di 24 ore indetto per venerdì 26 marzo in segno di protesta per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto pubblico locale. Lo sciopero, che riguarderà sia il personale viaggiante e sia il personale tecnico e amministrativo, avrà inizio alle ore 2:00 di venerdì 26 marzo e terminerà alle ore 2:00 di sabato 27 marzo. Saranno garantiti esclusi-vamente i collegamenti previsti nelle fasce di garanzia tra le 6:00 e le 9:00 e tra le 13:00 e le 16:00.