Sciopero dei trasporti venerdì 4 febbraio

Sciopero del trasporto pubblico locale, vanerdì 4 febbraio, in tutta Italia. L’Usb regionale aderisce allo sciopero nazionale di 4 ore proclamato per venerdì 4 febbraio e che interesserà sia il personale viaggiante (conducenti, controllori e verificatori) e sia il personale tecnico e amministrativo.



Lo sciopero è stato indetto per rivendicare “la non volontà da parte del Governo, di programmare un serio e credibile piano di investimento mirato al superamento della criticità strutturale dei servizi pubblici essenziali del paese quali, trasporti, scuola e sanità; criticità già di per se evidenti nella fase pre-pandemica. Per interrompere l’ossessionante e vizioso criterio che vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato garantendo loro profumati profitti”.



Trieste

L’organizzazione sindacale USB-Federazione Provinciale di Gorizia ha proclamato l’adesione allo sciopero nazionale di 4 ore (dalle ore 17:01 alle ore 21:00). Per quanto riguarda il SERVIZIO URBANO TPL FVG DI GORIZIA, MONFALCONE E GRADO e il SERVIZIO EXTRAURBANO TPL FVG LINEE: G01, G02, G03, G04, G06, G07, G08, G09, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G28F, G28V, G51, G55, G56, G57, G58, G59, nel rispetto delle fasce orarie di garanzia previste dagli accordi territoriali in essere, lo sciopero potrà svolgersi dalle ore 17:01 alle ore 21:00 Le corse in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero proseguiranno fino al capolinea di destinazione. L’astensione dal lavoro del personale amministrativo e degli impianti fissi potrebbe verificarsi per le ultime 4 ore del turno di servizio.Le biglietterie di Gorizia, Monfalcone e Grado svolgeranno servizio regolare. Il precedente sciopero di 4 ore indetto dalla medesima sigla sindacale risulta essere quello del 23 luglio 2021, quando l’astensione del personale viaggiante è stata pari al 31%.Possibili disagi nel capoluogo regionale tra le 18 e le 22.Per il personale viaggiante, a Trieste lo sciopero avrà inizio alle ore 18:00 e terminerà alle ore 22:00. Per il personale tecnico e amministrativo, lo sciopero riguarderà le ultime 4 ore di servizio. Nelle fasce orarie indicate potrebbero pertanto verificarsi disagi sia al servizio di trasporto e sia agli sportelli per il pubblico.