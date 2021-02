Sciopero del trasporto pubblico lunedì 8 febbraio

Le Segreterie di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore per lunedì 8 febbraio.

Lo sciopero interesserà anche il traporto pubblico locale urbano ed extraurbano. Arriva Udine informa che l’astensione interesserà il personale viaggiante dalle 16.45 alle 20.45; stesso orario di astensione per il personale connesso e funzionale al servizio di mobilità (biglietterie, personale di manutenzione, ccc.), mentre il personale tecnico e amministrativo sciopererà nelle ultime quattro ore di servizio.

Negli orari, che non rientrano nelle fasce orarie di servizio garantite, non saranno assicurati i servizi. Il numero verde 800 052 040 svolgerà servizio regolare.

Atap Pordenone informa che per il servizio urbano, nella fascia oraria 9-12.30, le corse non sono garantite; per il servizio extra-urbano, nella fascia oraria 8.30-12.30, le corse non sono garantite. Saranno garantite le corse speciali per il trasporto degli utenti disabili, i servizi scuolabus, il collegamento con gli aeroporti e la corsa per il Cro di Aviano.

Le corse in viaggio al momento dell'inizio dello sciopero proseguiranno il regolare servizio fino al capolinea di destinazione. Alla ripresa, dopo lo sciopero, ogni autobus riprenderà servizio al primo orario utile. Biglietterie, verificatori, collettori: seguiranno le fasce del servizio garantito (6-8.30/12.30-16).

Altre informazioni potranno essere richieste telefonando al n. verde 800.052.040 o consultando i siti www.atap.pn.it e www.tplfvg.it