Sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl, venerdì 25 febbraio, per rivendicare “il diritto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”. Anche in regione potranno verificarsi possibili disagi al servizio di trasporto pubblico locale. Lo sciopero, della durata di 24 ore, interesserà sia il personale viaggiante (conducenti, controllori e verificatori) e sia il personale tecnico e amministrativo.



Udine

Per quanto riguarda il servizio urbano ed extra urbano dell'azienda Arriva Udine, saranno rispettate le fasce orarie di garanzia aziendali fra le 6 e le 9 e fra le 12 e le 15. Le corse in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero proseguiranno fino al capolinea di destinazione. L’astensione dal lavoro del personale amministrativo e degli impianti fissi potrebbe verificarsi per l’intero turno di servizio.



Trieste

Gorizia, Grado e Monfalcone

Il numero verde 800 052 040 svolgerà servizio regolare.II precedente sciopero, indetto dalle medesime sigle sindacali, risulta essere quello del primo giugno 2021 con l’adesione del personale viaggiante di Arriva Udine pari all’80%.Nel corso dell’intera giornata potrebbero pertanto verificarsi disagi anche a Trieste. Tra le 6:00 e le 9:00 e tra le 13:00 e le 16:00 saranno ad ogni modo garantiti tutti i collegamenti.Per quanto riguarda il servizio urbano Tpl Fvg a Gorizia, Grado e Monfalcone e il servizio extra urbano (linee G01 - G02 - G03 - G04 - G06 - G07 - G08 - G09 - G21 - G22 - G23 - G24 -G25 - G26 - G27 - G28F - G28V - G51 - G55 - G56 - G57 - G58 - G58C - G59), nel rispetto delle fasce orarie di garanzia previste dagli accordi territoriali in essere, lo sciopero potrà svolgersi dalle ore 00.00 alle ore 05.59;dalle ore 09.00 alle ore 11.59; dalle ore 15.00 alle ore 23.59.Le corse in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero proseguiranno fino al capolinea di destinazione. L’astensione dal lavoro del personale amministrativo e degli impianti fissi potrebbe verificarsi per l’intero turno di servizio.Le biglietterie di Gorizia, Monfalcone, Grado svolgeranno servizio regolare.Il precedente sciopero di 24 ore indetto dalle medesime sigle sindacali risulta essere quello del primo giugno 2021, quando l’astensione del personale viaggiante nel Goriziano è stata pari al 66,2%.