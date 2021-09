Sciopero nazionale del trasporto locale

Proclamato lo sciopero nazionale del settore trasporti per venerdì 17 settembre.



Possibili disagi al servizio di trasporto pubblico locale anche a Trieste. La segreteria regionale USB Settore trasporti del Friuli Venezia Giulia, infatti, ha aderito allo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale proclamato per venerdì 17 settembre. Lo sciopero, della durata di 24 ore, interesserà sia il personale viaggiante (conducenti, controllori e verificatori) e sia il personale tecnico e amministrativo.



Nel corso dell’intera giornata potrebbero pertanto verificarsi disagi sia al servizio di trasporto e sia agli sportelli per il pubblico.



Tra le 6:00 e le 9:00 e tra le 13:00 e le 16:00 saranno ad ogni modo garantiti tutti i collegamenti. Il personale tecnico e amministrativo sciopererà invece per l’intera giornata.