Sea&Taste navigando sul Fiume Stella

Le giornate si fanno calde e afose? La sabbia diventa rovente? Cosa c'è di meglio di un bel giro in barca, alla scoperta della laguna di Marano? Saliamo sul battello Santa Maria per risalire il fiume Stella, assaggiando le specialità del nostro territorio, in un’avventura di Boat & Taste tra barene, velme e isole. A guidarci in questo viaggio è l'ambassador di PromoturismoFvg Lorenza Cesaratto.

Salutiamo le pinete e i casoni e iniziamo a immergerci tra i canneti, scorgendo intorno a noi aironi, germani reali, cormorani, anatre, garzette, folaghe, cigni e gli immancabili gabbiani, che ci accompagnano verso la foce dello Stella. Questo splendido fiume di risorgiva appartiene all'omonima riserva naturale ed è navigabile per gran parte del suo corso... Leggi il resto del racconto di viaggio

