Sella Carnizza, un viaggio nella storia

Per domenica 5 settembre 2021, l'Ecomuseo Val Resia propone un'escursione storico culturale a Sella Carnizza. Si tratta di un viaggio nella storia: gli stavoli tradizionali, la chiesetta di Sant'Anna, le fortificazioni della prima Guerra Mondiale, la pista d'atterraggio e le opere del "Vallo Alpino Littorio", le fotificazioni della guerra fredda.



Programma

Ritrovo: ore 9:30, presso il posteggio poco oltre il valico di Sella Carnizza, prima di scendere verso Uccea (Comune di Resia, GPS 46.33574, 13.32660).

Itinerario: Anello storico - culturale sui versanti di Sella Carnizza, fra gli stavoli, le fortificazioni e le vestigia storico-antropologiche.

Durata complessiva (soste incluse): ore 5 circa.

Necessitano: abbigliamento e calzature da trekking, zaino, acqua, pranzo al sacco, torcia elettrica.



Guide

Patrizia Crespi (Guida Turistica autorizzata, Coordinatrice progetto per lo sviluppo turistico della Val Resia).

dott. Marco Pascoli (Esperto specializzato sui siti della Prima guerra mondiale / Guida Ambientale Escursionistica AIGAE).



Quota di partecipazione: Euro 10 per persona (una quota per abbonati) - gratis under 18 accompagnati.



Difficoltà: Escursionistiche (E).

Allenamento richiesto: moderato (quasi 200 metri di dislivello, 5 km circa).

Prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti:

mail: info@grandeguerra-ragogna.it

WhatsApp: 347 3059719