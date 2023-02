Sempre più turisti scelgono Monfalcone

Nautica e sport del mare, litorale, Carso e termalismo: sono le carte vincenti di Monfalcone che, con oltre 231mila presenze nelle strutture alberghiere ed extralberghiere della città registrate nel 2022, è entrata nel novero delle località turistiche regionali sempre più attrattive.

Opportunità e dati sono stati presentati questa mattina dal sindaco, Anna Maria Cisint, dall’assessore al Turismo, Luca Fasan, e dall’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, che ha manifestato il suo apprezzamento per il salto di qualità fatto dalla città negli ultimi anni.

“Una grande soddisfazione, con dati impensabili fino a sei anni fa. Stiamo raccogliendo i frutti di un’azione di riqualificazione dell’intero territorio - ha sottolineato il sindaco Cisint - i cui risultati emergono non solo dalle presenze alberghiere, ma anche dei circa 90mila crocieristi che siamo riusciti ad attrarre nel nostro Porto, dalla piena occupazione nel periodo estivo di strutture come il Villaggio del Sole, dalla frequenza dei due Infopoint presenti in città, istituiti in collaborazione con la ProLoco, da parte di turisti italiani e stranieri. I nostri marina ospitano oltre 1.500 barche, con un indotto che attrae turisti, ma anche lavoratori, sul nostro litorale".

"In ottica futura, i rilevanti investimenti effettuati per rendere Monfalcone sempre più vivibile e attrattiva, aprono prospettive ancora più favorevoli, anche in termini occupazionali. Stiamo lavorando per dare alla città un nuovo litorale da Marina Julia a Marina Nova, con il ripascimento dell’arenile e il pontile a mare; un nuovo centro wellness per arricchire l’offerta termale; stiamo puntando molto sulla tutela e la valorizzazione del Carso, creando opportunità di svago e crescita culturale sulla nostra Rocca; abbiamo realizzato il nuovo Museo Naturalistico a Pietrarossa e il Parco tematico della Grande Guerra. respiriamo cultura: abbiamo infatti implementato l’offerta culturale, proponendo mostre di rilievo internazionale, portando in città opere di Kandinsky, Crali, Nunziante, e di artisti che hanno richiamato visitatori dall’Italia e dall’estero, senza dimenticare l’interessante cartellone teatrale che abbiamo proposto e gli eventi culturali e ricreativi, quali il Festival letterario Geografie e concerti dedicati ai giovani. Il trend del nostro turismo è in crescita, ma già da quest’anno ci aspettiamo di raggiungere ulteriori traguardi, anche in virtù dell’impegno congiunto di Promoturismo e della Regione, con il presidente Fedriga e l’assesore Bini, che hanno dimostrato un’attenzione anch’essa crescente nei confronti della nostra città”.

Questi i dati illustrati dal sindaco per il 2022: 231.367 le presenze registrate, che si riferiscono agli utenti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o complementari); si erano fermate a 194.246 nel 2021, con un implemento quindi del 19,1%. Il podio delle presenze in città spetta a utenti provenienti da Canada, Nuova Zelanda e Brasile; i turisti italiani provengono principalmente da Molise, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.

Sono stati 53.863 gli arrivi - che comprendono il numero delle notti trascorse dagli utenti negli esercizi ricettivi - registrando un incremento del 42,8% rispetto ai 37.729 del 2021. Arrivano principalmente da Canada, Lettonia e Argentina; da Molise, Abruzzo e Sardegna gli italiani che hanno pernottato almeno una notte a Monfalcone.

E' stato anche evidenziato il potenziamento delle attività di promozione svolte da PromoTurismoFvg proprio a favore dell'area monfalconese, attraverso i canali social, la family card e progetti mirati che hanno riguardato, ad esempio, il Museo della cantieristica. Una collaborazione attiva anche per lo sviluppo delle Terme di Monfalcone. In proposito Bini ha annunciato che "entro fine febbraio verrà riaperta l'area relativa alle piscine".

Nel corso del suo intervento l'assessore si è soffermato anche sulla necessità di ampliare l'offerta ricettiva di qualità sul territorio e ha fatto riferimento ai fondi del Pnrr dedicati al turismo, pari solamente all'1% del totale: "a livello di Conferenza delle Regioni, stiamo dialogando con la ministra del Turismo Daniela Santanchè affinché venga riconosciuto maggiormente il peso specifico che il comparto turistico ha per l'economia del sistema Italia".