Sentieri Cai 227 e 228 tra i Luoghi del cuore

Fai e Intesa Sanpaolo hanno presentato i risultati dell’11esima edizione del censimento nazionale de I Luoghi del Cuore, chiusa lo scorso 15 dicembre: con 1.500.638 voti raccolti nel 2022 per più di 38.800 luoghi il censimento si conferma la più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo, com’è nella missione del Fai.

Il gruppo Salviamo i Sentieri Cai 227 e 228 si è impegnato nel promuovere l'area Piani di Vas, Chiampizzulon, Talm e Tuglia, tra i comuni di Rigolato e Forni Avoltri facendo sì che venisse inserito tra i luoghi del cuore Fai, proprio per la sua bellezza dal punto di vista storico e ambientale.

"I voti hanno decretato il primo posto di questo luogo tra quelli dell'Alto Friuli, classificandosi al settimo posto tra quelli del Friuli Venezia Giulia", commentano dal Comitato. "E' stato così premiato l'impegno delle tante persone che si stanno adoperando per far sì che lo sviluppo sostenibile in quell'area non sia solo uno spot ma divenga realtà opponendosi dunque alla deturpazione del territorio dall'indiscussa valenza naturalistica e storica e alla distruzione del fiabesco sentiero Cai 227 a quota 1600 metri tra Malga Tuglia e il Rifugio Chiampizzulon per lasciar spazio a una impattante camionabile di primo livello che attraverserebbe le instabili e imponenti pendici del monte Pleros senza alcun valido motivo".

"La valorizzazione escursionistica dell'area deve passare solo attraverso la promozione del turismo lento ed il recupero delle trincee e degli altri manufatti della terza linea della prima guerra mondiale e non solo. Il collegamento poi dei sentieri con i due ricchi musei di Forni Avoltri e Rigolato non possono che regalare un viaggio esperienziale del turista/escursionista che desidera immergersi nel bellissimo territorio dell'alta Val Degano", conclude il Comitato Salviamo i Sentieri Cai 227 e 228.