Sette escursioni leggere sul Carso

S’inaugura domenica 9 agosto “Piacevolmente Carso - estate”: sette escursioni “leggere” tra natura, storia e gastronomia, proposte dalla cooperativa Curiosi di natura in varie località del Carso triestino e goriziano. Su percorsi facili, per tutte le età e nelle ore più fresche, si terranno le domeniche fino 27 settembre.



Si passerà dal Carso costiero a quello interno, tra Duino, Prosecco, Sgonico, fino al Parco della Grande Guerra di Monfalcone, e – una novità – anche un’escursione all’alba per ammirare il panorama al sorgere del sole dal Sentiero Rilke, a Duino. Le guide illustreranno l’ambiente naturale, assieme a letture e citazioni su storia e cultura del territorio.



Inoltre ogni giorno possibilità di degustazioni dai ristoratori di “Sapori del Carso” con un buono sconto del 10%, consegnato ai partecipanti.



Domenica 9 agosto s’inizia con una passeggiata dalle 17.30 alle 20.30 “Da Duino al Mitreo e il Sentiero Rilke”: con la naturalista Barbara Bassi e la guida turistica Rina Anna Rusconi si andrà alla grotta del Mitreo, rilevante sito archeologico del Carso; al suo interno si trova un tempio dedicato al Dio Mitra, culto originario dell’Asia Minore e diffuso nell’antica Roma. Si proseguirà poi lungo il suggestivo Sentiero Rilke, tra la vegetazione mediterranea e le falesie affacciate sul mare. Ritrovo alle 17.10 nella piazza davanti al Castello di Duino (bus n.44 da Trieste e n. 51 dell’APT di Gorizia).



Le uscite successive si terranno: domenica 16 agosto "A Prosecco, nei boschi sopra Miramare": sul ciglione carsico, tra pini, querce, pietraie, cespugli profumati e radure che guardano sul promontorio di Miramare. Con letture dal vivo. Ritrovo alle 17.10 al Monumento ai Caduti di Prosecco.Seguirà domenica 30 “All’alba sul Sentiero Rilke”: una passeggiata alle prime luci del giorno sullo spettacolare sentiero panoramico che ispirò le “Elegie duinesi” del poeta Rainer Maria Rilke. Tra pietraie, lecci, falesie sul mare, il castello di Duino e Trieste che s’illuminano con il sole nascente. Con letture dal vivo. Ritrovo alle ore 6.30 all’Infopoint di Sistiana, all’inizio del Sentiero Rilke.In settembre le escursioni si terranno la mattina, dalle 9.30 alle 12.30: domenica 6 si andrà “Tra Sgonico e la Via Gemina”. Alle pendici del Monte Lanaro, tra le atmosfere magiche di boschi secolari, radure con muretti a secco e scorci panoramici. Con letture dal vivo. Ritrovo alle 9.10 nella Piazza del Municipio di Sgonico.Domenica 13 settembre verrà riproposta l’uscita “Da Duino al Mitreo e il Sentiero Rilke”, e il 20 quella "A Prosecco, nei boschi sopra Miramare". Infine, domenica 27, escursione naturalistica “Nel Parco della Grande Guerra di Monfalcone”: tra pinete e prati, fino alla Rocca e tra le trincee della I Guerra Mondiale, con letture di testimonianze di soldati di entrambi i fronti. Ritrovo alle 9.10 davanti al Municipio di Monfalcone.Quote di partecipazione: 10 euro interi; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni. È richiesta la prenotazione all'email curiosidinatura@gmail.com, o al cell. 340.5569374. Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it e sull’omonima pagina Facebook.