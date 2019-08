Sette milioni di pet in vacanza... e in ufficio

Sempre meno famiglie rinunciano a portare il proprio amico a quattro zampe in vacanza con loro, tanto che il 46% dei proprietari viaggia solo se anche il proprio amico a quattro zampe può farlo. In estate, come in inverno o qualsiasi altro periodo dell’anno, cani e gatti seguono i proprietari in ferie. Questa tendenza ha indubbiamente cambiato le strategie commerciali e turistiche, in particolare degli alberghi e hotel del mare e conseguentemente anche delle spiagge italiane, che hanno ampliato la proposta. Anche in regione non mancano le ‘bau beach’ per poter trascorrere qualche ora serena con il proprio cagnolino, magari regalandogli anche un bel bagno in mare. Da segnalare che in Italia sempre più aziende ammettono i cani in ufficio.