Settimana di divertimento e relax in Carnia

Settimana ricca di eventi, dal 7 al 13 giugno, in Carnia. Sette giorni di attività immersi nella natura, adatte a tutte le età, senza trascurare il gusto e le eccellenza enogastronomiche del territorio a suggellare il tutto. E poi mostre, eventi sportivi, escursioni e attività per i più piccoli, ma anche relax e wellness per i più grandi.

In allegato il ricco calendario di eventi e gli orari di apertura degli impianti di risalita.