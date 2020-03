Si ferma anche il Trieste Airport

Il Trieste Airport, che ha visto una riduzione dei traffici fino al 95%, chiuderà da stasera e fino al 25 marzo. Manca solo la disposizione ufficiale dell’Enac, attesa in giornata. Lo scalo regionale rientra tra i 23 di cui il Governo ha predisposto per decreto la chiusura, al fine di contenere le possibilità di diffusione del Coronavirus e anche tenuto conto della ridotta mobilità di questo periodo.

La ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli ieri sera ha firmato un decreto che dispone lo stop al traffico passeggeri in diversi aeroporti. Chiude più della metà, anche alcuni dei più importanti, come Milano Linate e Bergamo Orio al Serio.

“Il decreto del ministro trasmesso ieri – spiega Marco Consalvo, amministratore delegato del Trieste Airport – prevede, sulla base del criterio geografico, il mantenimento solo di alcuni scali aperti. Per il Nordest resterà operativo unicamente quello di Venezia. Oggi restiamo in attività – spiega Consalvo – considerando che ci sono compagnie aeree operative. Attendiamo indicazioni ufficiali, che dovrebbero appunto prevedere la chiusura dalle 23 di oggi e fino al 25 marzo”.

Consalvo riferisce che già da qualche giorno allo scalo di Ronchi dei Legionari si lavora a ranghi ridotti. Su 140 persone, sono operative 7/8. Le altre sono a casa. A fronte dei decreti firmati dal premier Conte, il traffico si è ridotto drasticamente, fino al 95% al Trieste Airport.

“Ora – fa sapere l’ad Consalvo – stiamo predisponendo le procedure per il mantenimento dell’agibilità dello scalo. Durante il periodo di chiusura saranno effettuate delle ispezioni ad hoc, che ci consentano di ripartire velocemente con l’attività non appena avremo il via libera”.