Si rialza il sipario sul mondo Falkensteiner

Gli hotel del gruppo sudtirolese Falkensteiner presente in diversi Paesi, oltre all’Italia, come Austria e Croazia, stanno riaprendo. Dal 12 maggio riaprono gli hotel in Alto Adige, in particolare quel giorno l’Anterselva e il Valles, mentre il 28 maggio è la volta del Kronplatz a Brunico e il primo giugno tocca al Sonnenparadies di Terento.

Dal 19 maggio riaprono i nostri hotel in Austria, tra i quali il flagship hotel Falkensteiner Shlosshotel di Velden sulle sponde del Wörthersee (nella foto). Dal 20 maggio riaprono gli hotel nelle altre regioni italiane: il primo è quello di Jesolo, poi a seguire quelli di Capo Boi di Villasimius in provincia di Cagliari e il Garden Calabria di Acconia di Curinga. Infine, diversi degli hotel in Croazia sono già aperti ad accogliere i loro ospiti.