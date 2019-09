Si rinnova l'appuntamento con Castelli Aperti

Torna l'appuntamento autunnale con Castelli Aperti organizzato dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia, sabato 5 e domenica 6 ottobre, per facilitare l’accesso alle testimonianze storiche rappresentate dai siti castellani e dalle altre opere fortificate della regione. Affacciati sul golfo o posti su verdi colline, immersi in grandi parchi o al centro di città di cui erano la dimora più prestigiosa, sorgono numerosi castelli che nei due giorni di aperture straordinarie potranno essere visitati. Guide speciali per l'evento i proprietari, ciceroni d’eccezione, o le guide turistiche.

In allegato il pdf con i manieri che apriranno le porte al pubblico.