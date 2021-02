Si riparte anche nella Riserva naturale Foce dell'Isonzo

Riprendono gli appuntamenti anche nella Riserva naturale regionale Foce dell'Isonzo - Isola della Cona.



A un mese dalla fine dell’inverno la natura inizia già a mettersi in moto per non arrivare impreparata alla stagione degli amori, ormai prossima. In questa escursione si svelerà come un fruscio tra le foglie cadute, una bolla che fuoriesce dall’acqua così come un abbozzo di gemma su di un ramo sono solo alcuni tra i preziosi indizi della vita che riprende il suo ciclo, anche quando tutto sembra apparentemente ancora immobile e avvolto nel silenzio…



Il ritrovo è fissato, domenica 28 febbraio, alle ore 10.00, al Centro visite dell’Isola della Cona. L’appuntamento avrà una durata di circa 2 ore. Si raccomanda di indossare abbigliamento e calzature adeguati (stivali di gomma). Quota di partecipazione: gratuito grazie al contributo del Comune di Staranzano e della Regione Friuli Venezia Giulia



Prenotazione: obbligatoria all’indirizzo info@rogos.it



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - Nel rispetto delle normative relative all'emergenza COVID-19 l’evento è organizzato a numero chiuso. La partecipazione è possibile solo su prenotazione. Per aderire inviate una mail all’indirizzo info@rogos.it con il vostro nominativo e un recapito telefonico. La prenotazione è effettiva al ricevimento della conferma da parte dello staff della Società Rogos. La partecipazione all’evento è gratuita. Per partecipare è obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza.



In caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito http://www.meteo.fvg.it/ (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.