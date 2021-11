Si torna in scena con #Inviaggioconlacultura

Il Teatro Verdi di Gorizia assume un ruolo da protagonista nel progetto #InViaggioConLaCultura avviato da APT in collaborazione con il Comune di Gorizia. Un BUS EXTRAURBANO IVECO CROSSWAY è stato vestito con una livrea dedicata alla stagione artistica 2021/2022, con lo slogan identificativo “Si torna in scena”. Si tratta dello stesso messo che da maggio scorso porta sulle fiancate la promozione di GO2025! Gorizia-Nova Gorica Capitale della Cultura e che nei mesi scorsi era stato dedicato alla promozione della tappa goriziana del Giro d’Italia. La sinergia fra APT e Comune per la valorizzazione della cultura è stata avviata a inizio dello scorso anno, con la vestizione del bus dedicato a GOMUSEI e al biglietto unico. Da quel momento molti bus APT fanno viaggiare sulle strade della città ma anche di tutta la regione i siti museali, le mostre, i festival culturali con l’obiettivo di stimolare la curiosità e far conoscere quanto di bello c’è sul nostro territorio. Il bus vestito con l’immagine della stagione artistica viaggerà principalmente sulle linee 1 Gorizia-Monfalcone-Grado, 51 Trieste-Aeroporto-Udine e 22 Gorizia-Villesse-Grado, e promuoverà la stagione anche attraverso i video sull’apposito monitor informativo interno. Inoltre APT ha messo a disposizione anche alcuni spazi interni dei bus urbani in città per informare sulla stagione teatrale, tramite apposite locandine.



La campagna abbonamenti

A fare gli onori di casa in occasione della presentazione dell’iniziativa è stata la presidente di APT, Caterina Belletti: “Con questo progetto non solo continuiamo a far viaggiare la cultura, ma mandiamo un segnale di rinascita, che traguarda agli importanti obiettivi che Gorizia si merita”. Soddisfatto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna: “Oltre a conoscenza e cultura, questo bus trasporta emozioni. Risponde al desiderio che tutti abbiamo di ripartire, anche usando il pulman per tornare a scuola in presenza o per muoverci per svago o per andare a Teatro appunto. Un ringraziamento va ad APT, che non è solo una società che eroga servizi, ma è una società del territorio nel vero senso del termine, cioè che ne interpreta le esigenze”. Ricordando che APT è stata fin dall’inizio al fianco del Comune anche per la promozione della Capitale europea della cultura Go 2025, l’assessore comunale alla Cultura, Fabrizio Oreti, ha rimarcato: “Il messaggio che grazie ad APT riusciamo a mandare è non solo riappropriamoci dei nostri spazi, ma facciamolo con il cartellone di prestigio del nostro Teatro, che merita di essere vissuto”.Domenica 28 novembre alle 16 prenderà il via il cartellone delle Pomeridiane Verdi Young. Sarà lo spettacolo musicale Il Gruffalò a inaugurare il percorso dedicato dal Teatro Verdi di Gorizia ai bambini e alle famiglie: un personaggio, quello creato da Julia Donaldson e Alex Scheffler che non ha certo bisogno di presentazioni, grazie alle pubblicazioni tradotte in oltre 30 lingue. Di qui ai palcoscenici del teatro il passo è stato breve: Fondazione Aida si è avvalsa di un’affermata rete di collaborazioni, che vede coinvolti il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, il Teatro Stabile del Veneto e la BSMT – Bernstein School of Musical di Bologna, oltre alla consolidata esperienza artistica nel campo degli spettacoli per famiglie di Pino Costalunga e Manuel Renga. Tra canzoni, trovate divertenti e coinvolgimento del pubblico, lo spettacolo racconta sotto forma di Musical la storia del Gruffalò, uno spaventoso ma divertentissimo mostro, nato dalla fervida mente di un topolino per difendersi. Un mostro per ridere insomma, che invita i più piccoli a usare la fantasia. Il Bosco Frondoso diventa così anche un Bosco Magico dove la cretività viaggia libera, colorandosi di paura quando si va a inabissare nel sottobosco oscuro e costruendo gran divertimento quando diventa canzone o coinvolgimento del pubblico. I biglietti sono in vendita nella biglietteria di via Garibaldi 2/a (tel. 0481-383601) da lunedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Fino a sabato 27 novembre gli abbonati della Stagione 2019/2020 potranno inoltre confermare gli abbonamenti di Prosa, Musica e balletto, Eventi, Fedeltà 2 e 3, Off Box. La vendita dei tagliandi singoli per i sei spettacoli in cartellone nel 2021 prosegue anche su Vivaticket.Da lunedì 29 novembre a mercoledì 1 dicembre gli abbonati delle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 potranno richiedere di cambiare posto. In questa fase anche gli abbonati a Eventi Smile, Eventi Arte, Eventi Musical Family Show, Eventi International Ballet, 3Stelle e Young delle Stagioni 2019/2020 e 2020/2021 potranno acquistare una nuova tipologia di abbonamento, ovviamente secondo le disponibilità di posti.I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti da sabato 4 dicembre.I biglietti singoli per gli spettacoli del 2022 saranno invece in vendita da lunedì 13 dicembre. Da martedì 14 sarà attiva anche la vendita sul circuito Vivaticket.I carnet saranno in vendita da lunedì 3 gennaio 2022.Nelle giornate di svolgimento degli spettacoli i biglietti saranno acquistabili in botteghino dalle 20 fino a inizio spettacolo.