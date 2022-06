Sicurezza in montagna con la Società Alpina Friulana

Montagna e sicurezza rappresentano un binomio inscindibile e creare questa consapevolezza negli escursionisti di domani è una priorità. Questo è stato l’obiettivo della conferenza online organizzata dalla Società Alpina Friulana in collaborazione con Agesci Friuli Venezia Giulia e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Fvg e dedicata ai rover, alle scolte (ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni) e ai capi scout della Fvg.

Lo scopo della serata è stato condividere, con le persone incaricate di portare i ragazzi in montagna nelle escursioni previste dal progetto, i principi fondamentali della pianificazione di un’escursione, della gestione di un’emergenza e di trasmettere il senso di responsabilità da parte degli educatori più adulti.

L’evento è stato seguito da più di 260 partecipanti da tutta Italia, raggiungendo così lo scopo principale del progetto “Passi nella Storia”, che vede nella bellezza della formazione e nell’importanza della condivisione dei saperi e delle esperienze la base per una sinergia concreta e proficua tra Saf e Agesci.

All’incontro hanno partecipato Vincenzo Torti, presidente nazionale del Cai, in uno negli ultimi atti della sua carica prima di passare il testimone a Vincenzo Montani, e il vicepresidente nazionale uscente Francesco Carrer, coordinatore del Progetto Cai Scuola.

All’introduzione della responsabile Agesci Friuli Venezia Giulia Michela Vendrametto sono seguiti i saluti istituzionali del presidente Saf Enrico Brisighelli, di Vincenzo Torti, del presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Fvg Sergio Buricelli e dei presidenti del Comitato nazionale Agesci Vincenzo Piccolo e Roberta Vincini. Si è entrati poi nel vivo della conferenza con l’approfondimento della gestione di un’escursione a cura del presidente della Commissione Escursionismo Saf Giorgio Di Giusto e del direttore della Scuola di Escursionismo Saf Paolo Cignacco, che hanno illustrato le basi necessarie per organizzare un’escursione in modo ottimale, dalla preparazione dello zaino alla creazione del percorso.

Quando si esce per un’escursione, l’argomento sicurezza e la capacità di gestire un’emergenza sono elementi fondamentali: questo tema è stato trattato dal presidente del Cnsas Fvg Sergio Buricelli con il delegato Raffaello Patat, che hanno approfondito importanti aspetti dell’emergenza in montagna, primo tra tutti la forte componente emotiva, che è fondamentale saper gestire nel modo corretto. Sono inoltre intervenuti il responsabile della stazione soccorso alpino di Udine-Gemona Marco Basso Bondini e Cristina Barbarino, vice presidente regionale del Cnsas Fvg e medico anestesista-rianimatore di elisoccorso, che hanno trattato i temi riguardanti la gestione della chiamata di soccorso, i rapporti con le centrali operative sanitarie, i corretti comportamenti da adottare in caso di evento avverso per preservare la sicurezza della scena e agevolare l'arrivo tempestivo ed efficace dei soccorsi, i vantaggi e i limiti della tecnologia applicata al soccorso e dei sistemi di localizzazione.

Durante la presentazione, gli esperti del soccorso alpino e speleologico hanno anche illustrato la app Georesq creata per usufruire del servizio di geolocalizzazione e d’inoltro delle richieste di soccorso, gestito dal Cnsas e promosso dal Club Alpino Italiano.

“Passi nella Storia del Friuli Venezia Giulia” è un progetto che riceve il sostegno della Regione e della Fondazione Friuli e che si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani alla tematica dei confini - geografici, culturali ma anche come elementi di sensibilizzazione verso l’integrazione di nuove culture - attraverso lo studio delle vicende storiche e degli itinerari di confine, che fanno parte integrante del passato della nostra regione. Il programma si articola in varie tematiche (Passi dei Romani, della fede, dei Turchi, di Napoleone, dei migranti verso Austria e Germania, della Grande Guerra, dei minatori, della Guerra Fredda, della rotta balcanica, della natura) con escursioni, conferenze, pubblicazioni e varie altre attività multimediali (qui le info).