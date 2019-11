Skipass, 50 per cento in più di vendite rispetto al 2018

E' iniziata ufficialmente la prevendita degli skipass stagionali 2019/2020 per i poli sciistici di PromoTurismoFVG e, a partire da oggi, anche nell’ufficio turistico a Sappada.

Nel corso della prevendita, che si concluderà nella giornata di domenica 1° dicembre compreso, si potrà comodamente acquistare il proprio skipass stagionale beneficiando di un'importante riduzione dei prezzi, con la confermata grande convenienza nel caso di nuclei familiari del "Pacchetto famiglia", che permetterà di risparmiare del 35% rispetto al prezzo pieno.

Dopo la preview dei sei poli sciistici alla fiera udinese Idea Natale, che ha registrato la vendita oltre ogni aspettativa di quasi un migliaio di skipass giornalieri, i primi giorni di prevendita partono con un ritmo incalzante: la mattina di sabato 22 novembre si sono create file fuori dall’ufficio turistico di Trieste e del Città Fiera di Udine e anche il Palmanova Outlet Village ha registrato ottime performance di vendita. Ottimizzato anche il servizio del personale che in ogni punto di distribuzione vede la presenza di due addetti: uno dedicato al rilascio delle informazioni sui poli sciistici e l’altro all’emissione dei titoli di acquisto. A oggi si stima infatti una crescita nell’andamento della prevendita di oltre il 50% e il risultato è probabilmente merito della combinazione di una strategia di comunicazione integrata, coincisa con la caduta delle prime nevi e il mantenimento delle tariffe concorrenziali.

Anche per l’inverno 2019/20 PromoTurismoFVG ha infatti deciso di adottare la politica del mantenimento dei prezzi dei propri stagionali, rendendo la montagna friulana la più competitiva dell’intero arco alpino, con prezzi inferiori rispetto ad altre destinazioni e con la possibilità in prevendita di risparmiare per alcune categorie di skipass fino a 70 euro.

Confermato anche lo sconto famiglia, che per la stagione corrente ha visto estendere la categoria bambini fino ai 14 anni (la precedente annata comprendeva i bambini fino a 10 anni), mentre i più piccoli, fino a 7 anni, continuano a sciare gratis.

La grande novità dell’inverno 2019-2020 è che sarà possibile acquistare la propria CartaNeve nei poli sciistici, alle terme di Arta, al Palmanova Outlet Village, agli infopoint di Trieste e Pordenone e al Città Fiera di Udine.

Solo nel periodo di prevendita (22.11-1.12.2019) sarà possibile acquistare lo skipass stagionale con bonifico bancario, previa richiesta inviata via e-mail dal lunedì al venerdì (entro le ore 16.00) a preventivi-skipass@promoturismo.fvg.it, dopo le ore 16.00 del venerdì e nei festivi all'indirizzo di uno dei poli sciistici. Nell'e-mail di richiesta preventivo è obbligatorio specificare nome, cognome, data di nascita e tipologia dello skipass desiderato. Solo dopo aver ricevuto conferma da parte di PromoTurismoFVG si potrà procedere al pagamento tramite bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate.

La stagione della neve inizia anticipatamente dal comprensorio di Kanin-Sella Nevea e si tratterà di una sorta di prologo stagionale limitato alle giornate di sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, che darà la possibilità ai turisti di poter sciare unicamente in quota sfruttando le piste servite dagli impianti Funivor e dalla seggiovia del Gilberti. Il trasporto in cima sarà consentito dalla telecabina del Kanin, che da Sella Nevea conduce al Rifugio Gilberti.