Skyscanner promuove Gemona

Gemona tra le 20 città più belle d’Italia. Il paese friulano inserito tra le meraviglie d'Italia selezionate dal portale di viaggi 'Skyscanner' nella classifica elaborata per il 2019. Il sito, specializzato anche nella promozione dei borghi e bellezze della Penisola, nel 2018 aveva premiato Tricesimo, nel 2017 Fagagna, nel 2016 Aquileia, nel 2015 Palmanova e nel 2014 Cividale del friuli. Scorrendo l'elenco del nuovo anno, fra le città e i paesi più belli selezionati in Italia, al settimo posto è stato inserito il comune friulano, noto - al pari di Venzone - per la ricostruzione post sisma avvenuto seguendo il sistema per anastilosi (com'era, dov'era).

"Il terremoto del 1976 è solo un tremendo ricordo che ha mostrato al mondo la tenace resilienza di un piccolo grande borgo di montagna", si legge sul portale. "Gemona è un simbolo di rinascita, uno dei paesi più belli d’Italia che brilla ai piedi delle Prealpi Giulie e vi aspetta per un ritorno nel passato. Capitateci d’agosto, in occasione della rievocazione Tempus est Jocundum e lasciatevi trasportare nel Medioevo, tra dame e cavalieri, mercanti e giocolieri, taverne aperte e spettacoli di strada. In centro storico trovate il Duomo di Santa Maria Assunta con i suoi meravigliosi affreschi e il bellissimo Palazzo Eti, sede del Museo Civico. Dopo una visita all’Ecomuseo delle Acque, siamo sicuri vi verrà voglia di affondare i denti nel tipico Pan di Sorc, pane gemonese realizzato con la miscela di tre farine. Un consiglio: stendeteci una fetta di prosciutto friulano!".