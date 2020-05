Slow Aquileia per guardare al futuro

Si chiama Slow Aquileia il progetto che la Giunta comunale intende lanciare per far fronte all’emergenza Covid-19. "Il 29 aprile è stato protocollato il documento preliminare per una città adattiva e resiliente che si confronta con la pandemia", spiega il sindaco Emanuele Zorino.

"Aquileia intende proporre un adeguamento della visione futura della città alle nuove esigenze, con l’individuazione di linee guide e strumenti a sostegno. Siamo un piccolo paese, ma al tempo stesso un centro culturale importante e di richiamo non solo locale ma anche nazionale e internazionale. Pensiamo, quindi, di dover proporre nuovi strumenti per far fronte alle diverse fasi di uscita dalla pandemia perché anche i piccoli centri necessitano di una visione strategica di adeguamento alla pandemia sul lungo periodo".

"Abbiamo, quindi, elaborato questa bozza, con i desiderata da sottoporre a un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico costituito da ricercatori e docenti degli Atenei convenzionati: Università degli studi di Trieste, Università degli Studi di Udine e Università Iuav di Venezia. Il gruppo formalizzerà modifiche e integrazioni alle proposte, per dare forma alle ipotesi suggerite. Gli esiti saranno condivisi con il Consiglio Comunale, enti pubblici, associazioni di categoria, operatori culturali, imprenditoria locale, mondo dell’associazionismo e cittadinanza", conclude Zorino.