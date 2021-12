Sole e piste perfette a Pramollo

Sembrano guidati da una regia perfetta il finale d’anno e l’inizio del 2022 sulla neve di Pramollo. Il comprensorio a cavallo tra Italia e Austria - noto per beneficiare, grazie alla sua posizione a sud delle Alpi, di un’esposizione al sole superiore alla media e della favorevole influenza delle depressioni adriatiche portatrici di neve – non smentisce infatti le proprie attitudini in questi giorni di vacanza. La previsione è infatti di giornate soleggiate e notti con temperature sotto lo zero, ideali per mantenere le piste perfettamente compatte.



Ad accrescere ulteriormente il divertimento contribuisce l’offerta del resort carinziano – tra i 10 più importanti dell’Austria – che comprende, tra l’altro, il Sun Ski World, un parco d’avventure che comprende onde, salti e curve paraboliche, Fun Park e Cross attraverso il bosco, le piste chiuse e per slalom parallelo Ski Movie che consentono di poter ottenere il video delle proprie discese. Molte le opportunità anche per chi sta imparando e per i bambini, con la possibilità di noleggiare tutta l’attrezzatura a condizioni di favore.



Sul fronte Covid-19 saranno applicate regole di prevenzione molto rigide come l’obbligo della prova digitale 2G (il nostro Super Green Pass, combinabile comodamente online allo skipass al link www.nassfeld.at/2G ). Rigorosamente obbligatoria la mascherina sulle funivie e nei ristoranti.