Sondaggio sugli ecomusei friulani

In questo periodo, in collaborazione con l'università degli Studi di Udine per una tesi di laurea, è in corso un'indagine in merito all’appropriatezza dei contenuti e del design dei siti di alcuni ecomusei friulani.

La raccolta dati ha lo scopo di indagare quelli che sono i pareri e le opinioni dei visitatori di questi portali, sul sito stesso.

In questo momento particolare, nel quale il nostro Paese sta affrontando la pandemia causata dal Covid-19, i mezzi comunicazione online hanno acquisito ancora più importanza.

È divenuto perciò fondamentale garantirne efficacia ed efficienza.

Chi vuole partecipare alla consultazione on line può compilare il questionario disponibile al seguente link: https://drive.google.com/open?id=1jiwIoXDd65TJ9-R7BoSCurb6uheapwqLw4P1KfUBaOg

Il questionario è anonimo, la sua compilazione richiede all’incirca cinque minuti.