Speleo 2022, convegno regionale a Claut

Un weekend all’insegna dell’esplorazione e dello studio delle grotte: sabato 24 e domenica 25 settembre si è svolto a Claut, nella sala convegni dell’Albergo Dolomiti, il Convegno regionale di speleologia del Friuli Venezia Giulia Speleo 2022.

Nutrita è stata la partecipazione degli speleologi, giunti in Alta Valcellina per ascoltare con attenzione le trenta relazioni accolte dal Comitato scientifico che la Federazione Speleologica regionale ha costituito per l’evento. L’obiettivo della manifestazione era quello di stimolare lo scambio di informazioni tra i vari gruppi e le associazioni speleologiche e diffondere anche ai non addetti ai lavori risultati delle esplorazioni e delle ricerche scientifiche nel mondo sotterraneo.

In apertura dei lavori il sindaco di Claut Gionata Sturam ha portato il saluto del Comune ribadendo il profondo legame fra l’amministrazione comunale e il mondo degli speleologi, che oltre ad essere esploratori sono anche ricercatori e studiosi. “Ringrazio la fiducia degli organizzatori che ci hanno scelti anche quest’anno per ospitare il convegno, con l’auspicio che Claut possa divenire un punto di riferimento per questa disciplina a livello regionale” ha detto il sindaco. Sono seguiti i saluti del rappresentante del Cai Fvg e della Società Speleologica Italiana.

Durante i lavori si è svolta anche la premiazione del concorso fotografico “Le Grotte e l’acqua”, che ha consentito la realizzazione di una mostra con trenta della fotografie, selezionate da una giuria composta da fotografi di chiara fama tra le 106 partecipanti. La mostra rimarrà aperta fino al 16 ottobre nei locali del Centro visite del Parco naturale delle Dolomiti Friulane a Claut. Le opere presentate sono state riunite in un volume realizzato a cura dei volontari della Federazione.

I congressisti sono stati ospitati nelle diverse strutture comunali, confermando l’ottima ricettività del Comune. La logistica è stata curata dai soci dell’Unione Speleologica Pordenonese Cai e del Gruppo Speleologico di Sacile, gruppi che da anni operano nelle aree carsiche della Valcellina.

Sempre per quanto riguarda il mondo sotterraneo, c’è un’altra importante novità per gli addetti ai lavori: questo mese a Claut è stata giuntata una nuova grotta al complesso del Colciavath, sulle Dolomiti Friulane. Il nuovo ingresso, denominato “Fichetto” è stato giuntato all'abisso dell'ottavo nano alla profondità di 150 metri, oltrepassati tutti gli strettissimi meandri che caratterizzano il primo chilometro di grotta. Per raggiungere queste zone prima ci volevano circa dalle tre alle cinque ore di progressione: ora, invece, ne basta mezza.