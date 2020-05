Spiagge, prima di tutto la sicurezza

"Prima di tutto la sicurezza. Di quanti stanno lavorando per la sistemazione della spiaggia e di quanti la frequentano". Con queste parole il Consorzio SpiaggiaViva Cuore di Lignano, appoggia nelle intenzioni, a nome tutti gli associati – tredici imprenditori che hanno in gestione i 37 stabilimenti balneari – l’ordinanza emessa dal sindaco di Lignano Sabbiadoro, per evitare l’accesso alla spiaggia.

Operatori che comprendono a pieno il dispiacere dei residenti, per l’impossibilità di poter passeggiare lungo l’arenile, capendo che dopo tante settimane di “reclusione” la voglia di aria aperta sia davvero tanta, ma chiedono ai cittadini di pazientare e di permettere loro di lavorare, per poter davvero partire, tutti assieme, con la stagione turistica, i cui effetti sono positivi per l’intera cittadina.

Gli imprenditori della spiaggia sottolineano che "si tratta di soli 13 giorni, durante i quali i concessionari degli stabilimenti devono allestire lo spazio di competenza, rispondendo anche a quelle che saranno le disposizioni sanitarie della stagione estiva. E 13 giorni non sono proprio tanto tempo. Saranno evidentemente giornate di lavoro frenetico e agli addetti, già concentrati nel movimentare i mezzi d’opera, non si può anche chiedere di stare attenti alle persone che passeggiano. E’ in gioco la sicurezza delle persone, cittadini e operatori, per tanto ritengono che l’ordinanza emessa dal sindaco sia da intendere proprio come una salvaguardia dell’incolumità di tutti".

"Quelle che stiamo vivendo sono settimane insolite per tutti", fanno sapere gli imprenditori del Consorzio SpiaggiaViva in una nota, "di forti restrizioni per le limitazioni imposte a tutte le persone e di grande preoccupazione per chi ha dei posti di lavoro da tutelare. Anche la preparazione della spiaggia, stante l’incertezza portata avanti finora dalle Istituzioni nell’autorizzare l’avvio delle attività turistiche, avviene in un periodo nel quale eravamo già tutti abituati a frequentare gli stabilimenti balneari, aperti e operativi. Purtroppo quest’anno non è andata così, ma con un po’ di pazienza e la collaborazione di tutti, fra poche settimane, torneremo a essere la Lignano delle vacanze che tutti siamo abituati a conoscere e amare".