Domenica 15 maggio, alle 17:30, la Casa del Cinema di Trieste propone un nuovo itinerario delle passeggiate cinematografiche di Esterno/Giorno dal titolo "Il mondo in una città. Spie, agenti segreti e guerra fredda tra le strade di Trieste". L'iniziativa è organizzata in occasione del convegno e della retrospettiva "Oriente – Occidente. La frontiera nel cinema e nella storia 1945 – 1954 – 2025", promosse dall'associazione Kinoatelje con numerosi partner e il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in programma a Lubiana, Gorizia e Trieste dal 9 al 16 maggio 2022.



Film di spionaggio, agenti segreti e intrighi internazionali nell’interpretazione che il cinema ha dato della questione della cortina di ferro: film francesi e americani leggono la situazione di Trieste con le lenti dell’avventura inaugurando una tradizione che parte con "Vagone letto per Trieste" e "Corriere Diplomatico" e poi passa attraverso gli epigoni di 007, le visioni autoriali della frontiera de "Il Toro" di Mazzacurati e "La sconosciuta" di Tornatore fino ad arrivare alla recente commedia hollywoodiana di "Come ti ammazzo il bodyguard 2".



La passeggiata cinematografica "Il mondo in una città" attraverserà le location dello spionaggio e del thriller come la stazione, il porto e il colle di San Giusto raccontandone le avventure che vi si svolsero tra realtà storica, leggenda e finzione.: ore 17:30 ritrovo dei partecipanti davanti alla Casa del Cinema di Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 3, Trieste.Esterno/Giorno è un progetto della Casa del Cinema di Trieste curato da Cristina Sain, l’itinerario "Il mondo in una città. Spie, agenti segreti e guerra fredda tra le strade di Trieste" è di Gianluca Guerra.Per informazioni e prenotazioni:e-mail esternogiorno@casadelcinematrieste.it; telefono +39 345 3989849 (ogni giorno dalle 10:00 alle 15:00)