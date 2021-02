Spostamenti e rientri dall'estero, ecco cosa cambia

Da oggi, la Slovenia ha introdotto nuove regole per entrare nel Paese. Non è più valida l'esenzione dalla quarantena e dal test negativo per i cittadini italiani. Sarà consentito l’ingresso solo a seguito di esito negativo al test Covid eseguito entro i sette giorni precedenti. Le nuove disposizioni sono valide anche per lavoratori transfrontalieri giornalieri; chi attraversa il confine quotidianamente o occasionalmente per motivi scolastici e di studio; cittadini Ue-Schengen proveniente da Stato Ue-Schengen dove svolge assistenza, lavori di manutenzione o attività volte ad attenuare rischi imminenti per la salute; appuntamento per prestazioni mediche.

Dal 25 dicembre sono in vigore modifiche restrittive alle eccezioni, come il transito entro sei ore, a condizione di poter accedere senza problemi al successivo Paese di transito o destinazione. I cittadini possono attraversare il confine tra Italia e Slovenia da qualsiasi valico. I cittadini di Paesi terzi possono transitare solo da alcuni specifici valichi.

REGNO UNITO. L’ordinanza del ministro Speranza del 9 gennaio prevede, in linea generale, il divieto di ingresso in Italia per coloro che abbiano soggiornato o transitato nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti all' ingresso in Italia. Il traffico aereo è consentito, ma solo a determinate condizioni. Possono entrare in Italia, dopo un soggiorno o un transito nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti, a condizione di non presentare sintomi compatibili con Covid-19, solamente: le persone che hanno residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre; le persone che si trovino in stato di assoluta necessità.

Entrambe le condizioni sono garantite da autocertificazione, soggetta a controllo a parte delle autorità competenti. Nei casi consentiti per l'ingresso in Italia è necessario il doppio tampone negativo, alla partenza e all'arrivo. Bisogna presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, la certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti a un test molecolare o antigenico e risultato negativo; effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico (tampone) all'arrivo al confine, se possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Indipendentemente dal risultato del test, ci si deve porre in isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

