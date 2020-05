Stagione balneare, Lignano punta ad aprire il 1 giugno

Continua il pressing dei Sindaci del G20 spiagge, che riunisce le principali località balneari del Paese, sul Governo per avere certezze sulla prossima stagione estiva. Ieri si è tenuta una videoconferenza con il Sottosegretario all’Economia e Finanze Pierpaolo Baretta, nel corso della quale i primi cittadini hanno ribadito le loro richiese.

“In questa importante occasione abbiamo ribadito la necessità di avere immediatamente da parte del Governo le risposte a sei domande fondamentali", spiega il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto. "La prima è legata alla data di apertura della stagione, che per noi può essere fissata il primo di giugno, in quanto è assolutamente fondamentale per le aziende di tutta la filiera turistica conoscere quando potranno operare per avere il tempo, e quindi lavorare a ritroso, al fine di riorganizzare la propria attività nel rispetto delle misure igienico-sanitarie".

"La seconda, connessa alla prima e in particolare rivolta a conoscere i protocolli igienico-sanitari ufficiali, strumentali alla predisposizione delle misure che dovranno essere osservate dalle aziende del settore turistico a prevenzione e contrasto del Coronavirus. Terza, la data di apertura dei confini regionali per garantire una mobilità legata alle vacanze all’interno del territorio italiano. Quarta, la data di apertura dei confini con l’estero o la costituzione di corridoi preferenziali con alcuni Stati", prosegue Fanotto.

"Quinta, le misure di sostegno per tutti i lavoratori e le imprese del settore. Sesta, le misure predisposte dal Governo di sostegno ai bilanci dei Comuni turistici, che saranno penalizzati dalla situazione complessiva", precisa Fanotto.

"Il Sottosegretario, rispetto a queste domande, ha offerto alcune risposte. Sulla data di apertura ha ribadito come il Governo stia valutando l’andamento della curva epidemiologica di queste due settimane e solo all’esito di questo andamento potranno comunicare tale data. Con riferimento alla seconda domanda, ha confermato come il Comitato Tecnico Scientifico stia lavorando su cinque bozze di Protocollo, suddivise per tipologia di attività che dovrebbero venir pubblicate nell’arco dei prossimi giorni.

Sulla terza domanda, ha fatto presente come la stessa è legata alla risposta della prima. Con riferimento alla quarta, ha comunicato che a livello europeo stia continuando, soprattutto tra i ministri del turismo, un serrato dialogo per la costituzione di corridoi che permettano, in totale sicurezza, il flusso turistico fra i diversi Stati europei e l’Italia", riferisce ancora il sindaco di Lignano.

"Sotto il profilo alle misure di sostegno ai lavoratori, il Governo sta lavorando su tre azioni d’intervento che riguardano il sostegno a tutte quelle condizioni di difficoltà economica: estensione della cassa integrazione guadagni per ulteriori nove settimane; la proroga della Naspi e, per chi non dovesse rientrare nelle due precedenti categorie, l’erogazione del reddito di emergenza".

"Il Sottosegretario ha fatto presente come il Governo abbia manifestato la volontà di creare un bonus vacanza per famiglie, declinato nella forma di un credito d’imposta in grado di incentivare il turismo italiano. Con riferimento ai bilanci comunali delle località turistiche, invece con gli altri Sindaci del G20s abbiamo articolato le problematiche, che riguardano soprattutto le entrate tributarie ed extra tributarie, oltre ai prelievi di tale entrate da parte dello Stato", spiega ancora Fanotto. "A brevissimo faremo avere al Sottosegretario un documento riassuntivo delle nostre esigenze con specifico riferimento al problema dei bilanci".

"In conclusione, abbiamo ribadito all’unisono che le nostre località vogliono fare la stagione, vogliono aprire le loro strutture e lo vogliono fare in sicurezza. In assenza di risposte puntuali, ci siamo portati avanti, ci siamo organizzati e stiamo comunque lavorando per raggiungere questo obbiettivo ed essere in grado di dare certezza ai nostri territori e alla nostra gente in un momento di profonda incertezza. Per noi la stagione può aprire il primo di giugno, ma sappiamo altrettanto bene che questa scelta dipenderà dal Governo”, conclude Fanotto.