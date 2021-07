Stefano Cosma racconta il Castello di Spessa

Il Castello di Spessa a Capriva del Friuli si arricchisce di un spumante Metodo classico e di una bellissima Spa, che trovano spazio nel nuovo libro di Stefano Cosma Castello di Spessa. Affascinanti intrecci di memorie ed esperienze di benessere, edito dalle Nuove Edizioni della Laguna in italiano e in inglese.

Presentato la settimana scorsa, ha la prefazione di Antonio Trampus, ordinario di Storia moderna a Ca’ Foscari, che scrive: La passione e la sapienza di Stefano Cosma sono riuscite a restituire, attraverso queste pagine, gli intrecci affascinanti di vicende, simili quasi a tralci di vite ai quali si annodano storie di uomini, di paesi, di castelli. (…) Come noto a tanti lettori, Spessa trovò un ambasciatore straordinario del suo castello nel mondo attraverso la figura di Giacomo Casanova, che racconta del suo soggiorno nelle memorie così come fa un altro eccezionale protagonista dell’Europa del Settecento come Lorenzo Da Ponte, il librettista di Wolfgang Amadeus Mozart.

La pubblicazione è corredata da immagini e documenti inediti ed approfondisce la storia del territorio del Collio, delle famiglie proprietarie, della progettazione del maniero a cura dell'architetto Ruggero Berlam, delle vicende legate alle due guerre mondiali e della vocazione alla viticoltura. Grazie a Loretto Pali, negli ultimi trent’anni il complesso si è arricchito di un campo da golf a 18 buche, del ristorante “La Tavernetta”, è dotato di camere ed appartamenti, e ora della bellissima SPA Vinum, appena completata e dedicata alla Vinoterapia. Ricavata nelle antiche scuderie, si articola su 2.000 mq, con piscine ed idromassaggio circolare panoramico esterno con vista sui vigneti. Tutto, nella SPA, riconduce all’uva e al vino, come spiegato nel libro di Cosma.

Nella pubblicazione è riprodotta anche una rara foto di Rudolf Gareis (1877-1963), enologo tedesco che diresse la tenuta ad inizio ‘900, portando i vini dell'epoca a vincere premi in tutta Europa. Perciò all'evento è intervenuto anche l'attuale enologo, Enrico Paternoster, che ha presentato lo spumante metodo classico Amadeus brut millesimanto: 83% Chardonnay e 17% Pinot Nero. Il consigliere regionale Mauro Di Bert ha portato i saluti dell'assessore Sergio Emidio Bini, plaudendo all'iniziativa di Loretto Pali per la capacità di fare squadra e aumentare l'incoming turistico in Friuli Venezia Giulia.