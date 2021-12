Stop And Go fa tappa in Fvg

Stop And Go fa tappa in regione, con una puntata dedicata al turismo e sport sostenibili, in onda su Rai2 sabato 18 dicembre, alle 17.15. Il viaggio partirà da Udine, città d’arte tutta da scoprire e che ospita lo stadio più green d’Italia per poi arrivare fino a Grado.



Marco Mazzocchi percorrerà in bici un tratto della ciclovia Alpe Adria in compagnia di Giuliano Piccoli, ambasciatore ciclista di FVG Turismo. Insieme alla guida naturalistica Claudio Salvalaggio, Mazzocchi farà una traversata della laguna di Grado a bordo di una canoa canadese.



Sofia Bruscoli partirà dallo stadio Dacia Arena a bordo della nuova Dacia Duster per incontrare il campione di pattinaggio su rotelle Mattia Quializza.

