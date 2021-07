Udine, una città da vedere e scoprire con le passeggiate proposte da Itineraria. Tra le passeggiate in programma: Storia e storie seguendo statue, epigrafi e odonomastica.

Di seguito gli appuntamenti.

Giovedì 15 luglio 2021, ore 18.30 - Udine, piazza Libertà, Loggia del Lionello.

La Vile di Udin

Tra piazze, vicoli e contrade, i segni parlanti di una città.

Percorso: da piazza Libertà a via Poscolle.



Giovedì 22 luglio 2021, ore 18.30 - Udine, piazza Duomo

Le statue “presenze parlanti”

Storie e vicende della città di Udine narrate dalle statue.

Percorso: da piazza Duomo a piazza San Cristoforo.



Giovedì 29 luglio 2021, ore 18.30 - Udine, piazzetta Gorgo

L’Italia s’è desta…

Il Risorgimento friulano testimoniato da epigrafi, monumenti e odonomastica.

Percorso: da via Poscolle a piazza Patriarcato.



Giovedì 5 agosto 2021, ore 18.30 - Udine, piazza I Maggio, Liceo Jacopo Stellini.

Udine, Capitale della Guerra

Il primo conflitto mondiale attraverso i luoghi, i diari e le rime di scrittori e poeti.

Percorso: da piazza I Maggio a piazzale XXVI Luglio.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. ITINERARIA - Incontri Culturali e Itinerari d’Arte in Friuli Venezia Giulia dal 1993

www.itinerariafvg.it +39 347 2522221 itineraria@itinerariafvg.it PEC itinerariafvg@pec.it