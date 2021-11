Storie di sassi, in Val Resia si celebra il Festival Leggere le Montagne

Il Comune di Resia, assieme all'Ecomuseo Val Resia, alla Biblioteca Comunale di Resia e al Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, celebra il Festival Leggere le Montagne attraverso la nuova rubrica Podcast di KRAMA, mercanti di storie: “Storie di sassi”!

È ormai tradizione per il Comune di Resia, in stretta collaborazione con l’Ecomuseo Val Resia, la Biblioteca Comunale di Resia e il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, partecipare al Festival “Leggere le Montagne” promosso ogni anno, nella data dell’11 dicembre 2021, dalla Convenzione delle Alpi. È in quest’occasione che, in tutto l’arco alpino, vengono organizzate iniziative di vario genere per promuovere lettura e montagna.

La realtà resiana si impegna già da diversi anni nella promozione di questo festival, ogni anno attraverso attività nuove e diverse.

Quest’anno ha coinvolto Virna Di Lenardo e Gianluca Da Lio di KRAMA, mercanti di storie: un nuovo progetto nato da due giovani resiani che attraverso eventi, canali social e canale Podcast intendono valorizzare, promuovere e divulgare aspetti del territorio resiano e regionale.



È così che il Festival “Leggere le montagne”, nell’anno 2021, verrà proposto in Val Resia attraverso un’intera rubrica Podcast dal titolo “Storie di sassi”: ogni episodio sarà dedicato ad una delle frazioni e località della Val Resia! Ad ogni puntata sarà presente un ospite del territorio che racconterà il proprio luogo attraverso aneddoti, ricordi e storie di vita, storie di chi ha deciso di restare come sassi e pietre per costruire un nuovo futuro.L’iniziativa si concluderà con un incontro LIVE assieme ai principali promotori dell’attività e a tutti gli ospiti del podcast nella giornata principale di “Leggere le Montagne” sabato 11 dicembre alle ore 20.30, online!Tutto il percorso sarà accompagnato da continui spunti e sondaggi sui social dell’Ecomuseo Val Resia, della Biblioteca Comunale e del progetto “KRAMA, mercanti di storie”.