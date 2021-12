Strategie per un’impresa turistica sostenibile

Un'occasione per capire meglio come trasformare in chiave sostenibile le imprese del settore turismo. La fornisce la Camera di Commercio Pordenone-Udine, con un webinar, totalmente gratuito per le imprese che parteciperanno, sostenuto da Een-Enterprise Europe Network Italia.

L’appuntamento si terrà online mercoledì 15 dicembre alle 16 e servirà a stimolare le imprese e gli operatori del settore verso un turismo sostenibile, condividendo buone pratiche e soluzioni. A dialogare con le imprese saranno Cristina Lambiase, senior manager di marketing internazionale turistico ed esperta OnePlanet dell’Organizzazione mondiale del turismo e Bruno Bertero, Destination Manager di PromoturismoFvg.

Quali aspetti rendono il turismo più sostenibile? Quali sono i trend dei futuri viaggiatori? Come integrare la sostenibilità nelle strategie operative del turismo regionale? Sono alcune delle domande che guideranno gli interventi degli esperti e il confronto con gli imprenditori in un momento cruciale come questo, in cui la pandemia ha in qualche modo accelerato la necessità di un’offerta turistica sostenibile che il mondo imprenditoriale interpreta e anticipa.

Per iscriversi al webinar è disponibile il collegamento al form online direttamente dal sito www.pnud.camcom.it.