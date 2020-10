Successo in Fvg per la Giornata delle Dimore Storiche

Successo per la decima giornata delle Dimore Storiche in Friuli Venezia Giulia organizzata dall'associazione Adsi. Sold-out sostanzialmente per tutti i turni di visita delle 18 dimore private che oggi avevano programmato l'apertura gratuita per la soddisfazione della Presidente regionale delle Dimore Storiche, Teresa Perusini.

Ordinati, armati tutti di mascherina, i visitatori si sono presentati alle porte di castelli, ville e palazzi con la evidente consapevolezza di trovarsi davanti ad una opportunità rara: visitare capolavori dell'architettura non sempre aperti al pubblico accolti, spesso, direttamente dai padroni di casa. Nessun problema dal punto di vista delle norme anti-covid: gli ampi spazi a disposizione hanno consentito naturalmente il distanziamento sociale; ogni dimora inoltre è stata attrezzata a norma con disinfezione mani e misurazione della temperatura all'ingresso.

“La Giornata Nazionale ADSI – ha sottolineato Teresa Perusini - è l’occasione per sensibilizzare sul ruolo che le dimore storiche hanno avuto nel passato e continuano ad avere oggi, non solo sotto il profilo socio-culturale ma anche economico creando un volano turistico rilevante. Siamo felici che in molti oggi abbiano colto l'opportunità di visitare gratuitamente 18 tra palazzi, castelli e ville della nostra regione che non sempre sono visitabili. Un viaggio tra architettura, territorio e saper fare. Perché, è bene ricordarlo, attorno ad ogni dimora gravita un mondo di figure professionali – dagli artigiani ai restauratori, dai giardinieri ai maestri vetrai – che, assieme ai proprietari, mantengono in vita questi beni senza tempo”.