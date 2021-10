Successo per la 13esima Pedalata del Cormor e delle Rogge

Un bel gruppo di pedalatori ha dato vita alla 13esima Pedalata del Cormor e delle Rogge. Complice una domenica di ottobre con un bel sole e una temperatura ideale per pedalare, in tanti si sono dati appuntamento a Tavagnacco e, dopo le iscrizioni e i prescritti controlli anti-Covid, l’assessore allo sport di Udine Antonio Falcone ha dato lo start per la prova.

Percorrendo il tracciato della Ciclovia Alpe Adria Fvg1 i partecipanti hanno raggiunto il Parco del Cormor. Attraversata la frazione dei Rizzi, il percorso tracciato dagli organizzatori della Ciclo Assi Friuli ha fatto entrare i ciclisti in città attraverso piazzale Diacono, piazzale Osoppo e Chiavris, percorsi in piena sicurezza grazie alla collaborazione della Polizia Locale.

Da viale Volontari e viale Vat, costeggiando il corso d’acqua, è iniziato il percorso delle rogge. Lasciata la città, i pedalatori hanno raggiunto Cavallicco dove, nel verde del Parco Binutti, c’è stata una sosta per il ristoro. La pedalata è proseguita tra i corsi d’acqua che caratterizzano il territorio dei Comuni di Tavagnacco, Reana del Rojale e Tricesimo. Un percorso immerso nella natura che, in questo periodo, si accende dei colori dell’autunno.

Dalla caratteristica località di Laipacco il gruppo è ritornato a Tavagnacco, accolto dall’assessore allo sport Alessandro Spinelli, dopo circa 29 chilometri lungo un percorso caratteristico e vario, lungo una rete ciclabile facile e sicura che unisce Udine e i Comuni del suo hinterland.

La pedalata del Comor e delle rogge è stata l’ultima di una serie di cinque manifestazioni che l’Asd Ciclo Assi Friuli ha realizzato in varie località della Regione. Manifestazioni che hanno lo scopo di ricreare una cultura del pedalare e promuovere tracciati collaudati per un turismo slow e per riscoprire il piacere di utilizzare il tempo libero vivendo all’aria aperta.