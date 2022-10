Successo per la camminata storica sui sentieri CAI 227 e 228 da salvare

Partecipatissima la seconda camminata organizzata dal Gruppo Salviamo i sentieri Cai 227 e 228 che conta ormai oltre 4.000 membri. Grazie a Marco Pascoli, esperto in storia della Grande Guerra, e a Omar Gubeila, scrittore e soccorritore, è stato possibile ricostruire la storia che ha interessato l'area compresa tra il Monte Tuglia e il Monte Talm durante la Grande Guerra.

"Proprio lì insisteva il terzo fronte difensivo e moltissime sono le testimonianze presenti sui sentieri che oggi un progetto della Comunità di montagna della Carnia vuole definitivamente distruggere per creare una inutile, oltre che dispendiosa, strada forestale camionabile in quota a 1.600 metri lunga 3 chilometri e con 5 piazzole di sosta di 12 per 10 metri", spiegano dal gruppo.

"Trincee, postazione di obici, avamposti, muri a secco, scoli per l'acqua in pietra e molto altro sono le ricche testimonianze presenti che non possono andare distrutte, oggi per nulla conosciute e valorizzate".

Oltre un centinaio le persone presenti e che poi hanno concluso la giornata con un'interessante visita al Museo della Grande Guerra al Lazzaretto di Ludaria di Rigolato.

"Abbiamo ribadito il fermo no alla realizzazione di una strada camionabile che porterebbe a distruggere manufatti storici nonché preziosità dal punto di vista naturalistico e ambientale con la certezza che, in concomitanza di eventi meteorologici violenti, la strada, pagata con i soldi di tutti i contribuenti, sarebbe travolta dalle importanti colate detritiche degli imponenti canaloni presenti tra Malga Tuglia e il Rifugio Chiampizzulon".

"Ovviamente, oltre al pericolo per la sicurezza di chi dovesse transitare sulla strada realizzata in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico e valanghivo, ciò comporterebbe importanti opere di manutenzione che continuerebbe a gravare sui contribuenti. Vogliamo veramente che i soldi, anziché cercare di portare imprenditorialità e servizi nelle terre di montagna, vengano usati per costruire strade forestali tanto enormi quanto inutili al posto di apprezzatissimo sentieri da parte di escursionisti e bikers?", concludono gli organizzatori.

Da segnalare, poi, che la mobilitazione continua anche attraverso 'I Luoghi del Cuore' del Fai, il Fondo per l'Ambiente italiano. I sentieri 227-228 sono stati inseriti nel nuovo censimento dei beni e delle aree da non dimenticare. Per sostenere la causa, si può votare qui.