Successo per la pedalata del Cormor e delle Rogge

Un bel gruppo di ciclisti si è dato appuntamento a Tavagnacco presso il Bar Cis per la tradizionale pedalata del Cormor e delle Rogge. Gli organizzatori del Ciclo Assi Friuli erano soliti proporre la manifestazione in primavera, nell'ambito della famosa Festa degli Asparagi, ma, a causa del particolare periodo di emergenza, quest'anno si è svolta in versione autunnale.

I pedalatori, dopo i necessari controlli, nel rispetto delle norme di tutela sanitaria in atto, hanno lasciato il centro Tavagnacco per raggiungere prima Branco poi, il parco del Cormor, Rizzi e Colugna. Il percorso prevedeva il transito lungo tutti i tracciati ciclabili presenti nel territorio.

Dalla fitta rete ciclabile di Feletto i ciclisti hanno raggiunto Cavallicco e Adegliacco addobbati di rosa in attesa del transito del "Giro", mentre il parco Binutti è stata l'ideale location per una sosta per fare merenda tra il verde e i mulini. Pedalando tra le rogge e i colori dell' autunno, i ciclisti hanno raggiunto Reana e Tricesimo.

Dopo aver attraversato la pittoresca frazione di Laipacco la pedalata si è conclusa a Tavagnacco con un aperitivo in compagnia e l'assessore di Tavagnacco Spinelli, oltre a complimentarsi con chi ha pedalato e fatto pedalare, ha promesso prossimo anno pedalerò anch'io!

E' stata una belle mattinata di ottobre lungo la ciclabilità e le piste che si intrecciano a nord di Udine, lungo collaudati itinerari della Ciclovia Alpe Adria, dell'Ippovia e della Ciclabile delle rogge.

La manifestazione si è svolta nel programma tavolo a pedali del Comune di Udine; patrocinata anche dai comuni di Tavagnacco, Pagnacco, Reana e Tricesimo.

La pedalata del Cormor e delle Rogge è stata l'ultima delle cinque manifestazioni che la Ciclo Assi Friuli organizza da diversi anni il varie località della Regione: Bici&Turismo lungo i percorsi ciclabili del Fvg, iniziativa che, oltre ha far conoscere località facilmente raggiungibili in bici, ha lo scopo di creare una "cultura del pedalare" e promuovere il "turismo lento", che non è solamente moda, ma anche e sopratutto un'esigenza, nel rispetto del risparmio ecologico, della sana movimentazione e, anche per fare amicizia, perché lo slogan del Ciclo Assi Friuli è "chi pedala ha tanti amici"!