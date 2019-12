Successo per la prima edizione dello Ski show a Sappada

Grande successo ieri a Sappada per la prima edizione, di questa stagione sciistica, dello ski show dei maestri della Scuola Sci Sappada. Oltre 50 professionisti, tra maestri di sci nordico, alpino, telemark e snowboard si sono esibiti ieri sera per un’ora, dalle 21.00, alla pista Col dei Mughi in sciate spettacolari e sincronizzate. Il pubblico, numeroso, intrattenuto dalle voci della speaker Rosi e da Maurizio, il postino del programma C’è posta per te di Maria De Filippi e coordinatore dell’animazione di Nevelandia , ha vissuto con grande entusiasmo lo spettacolo nonostante i10 gradi sotto lo zero. A rendere ancora più avvincente la serata è stata l’esibizione di Loris a bordo della sua motoslitta: con rocambolesche acrobazie ha tenuto gli ospiti con il fiato sospeso per diversi minuti! Domani sera, per i festeggiamenti di San Silvestro, i maestri di sci si esibiranno in una fiaccolata molto suggestiva e, a partire dal prossimo 2 gennaio, fino a fine stagione, ogni giovedì riproporranno lo ski show per i turisti della località montana.