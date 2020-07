Successo per la seconda serata di Luci&Ombre sul Carso della Grande Guerra

La rassegna ‘Luci & Ombre sul Carso della Grande Guerra’ prosegue con successo: anche la seconda serata, in programma il 16 luglio, ha registrato sold out. Nonostante la minaccia di maltempo la serata ha visto comunque un’ampia partecipazione con tutti i posti prenotati già da giorni. Ovvia soddisfazione della Pro Loco Fogliano Redipuglia che punta ora alle prossime due serata.



Giovedì 16 Carlo Tolazzi e Marianna Fernetich hanno presentato ‘Lo Stivale sul Collo’, ovvero le vicende dell’occupazione austriaca a Treppo Carnico. Un monologo femminile nato dagli studi effettuati su alcuni documenti da parte di Tolazzi proprio presso il Comune di Treppo Carnico. Un dialogo nel quale ci si confronta da una parte con l’esercito tedesco, dominatore, pressante e dall’altra con gli studiosi e gli storici. Storia di donne che scendevano dai monti in cerca di cibo da riportare a casa, a piedi, con fatica e pochissime certezze. Ancora una volta si mettono in luce aspetti e vicende poco conosciuti di un territorio variegato come quello del Friuli-Venezia Giulia. In un costante dialogo tra la memoria personale e lo spirito della storia, riemergono i drammatici momenti vissuti dalla popolazione locale durante l’occupazione austriaca, a seguito dalla disfatta di Caporetto. Oltre un anno di razzie e soprusi, mentre l’eco dei combattimenti si spostava sempre più a sud, dimenticando all’improvviso quelle terre che fino a poco prima erano state il cuore del fronte orientale. Tra le memorie corali e la ricostruzione storiografica, emerge un popolo che ha saputo affrontare la tragicità dell’epoca e che diventa simbolo di una tempra più resistente della storia.



Appuntamento, quindi, giovedì 23 luglio con le letture tratte da ‘Notturno sull’Isonzo’, di Alojs Rebula a cura del giornalista Ivan Bianchi e a seguire lo spettacolo ‘Qualche volta abbiamo anche cantato’ di Fabio Bertasa, musicista della Piccola Orchestra Karasciò e degli Aghi di Pino, ‘Qualche volta abbiamo anche cantato’ è uno spettacolo che affronta il tema della Grande Guerra utilizzando in chiave didattica la musica e il teatro.Nel 1970 Emilio Lussu, dopo la visione del film Uomini contro tratto dal suo romanzo Un anno sull’altipiano, confida a Mario Rigoni Stern la distanza tra la drammaticità del film e l’esperienza diretta vissuta in guerra con le seguenti parole: “...tu lo sai, in guerra qualche volta abbiamo anche cantato...”.Prendendo spunto da questa riflessione e proponendo dal vivo i più significativi canti della Grande Guerra, il concerto teatrale “Qualche volta abbiamo anche cantato” ripercorre da un lato i principali avvenimenti che hanno caratterizzato il ‘14-’18 italiano, dall’altro, ispirandosi principalmente al testo di Lussu, traccia nel dettaglio la vita dei soldati in trincea, caratterizzata oltre che per fame freddo e morte, anche per il vino, i canti e gli amori.Novità per la terza serata, così come la quarta del 30 luglio, la possibilità di raggiungere la Dolina in bicicletta. Necessaria la prenotazione all’ufficio Iat di Fogliano Redipuglia nei giorni antecedenti l’evento: si tratta della seconda edizione di ‘Carso sotto le stelle in bike’, realizzata grazie al finanziamento del progetto con la Legge Regionale 21/2016 e la collaborazione dell’associazione Bisiachinbici, dell’amministrazione comunale di Sagrado e la Fondazione Carigo. Il ritrovo è sul piazzale del Museo del San Michele alle 19. L’introduzione è a cura dell’esperto Grande Guerra Elisa de Zan e lungo il percorso le note storiche sono a cura di Andrea Ferletic, presidente del Gruppo storico culturale ‘I Grigioverdi del Carso’. Passando per la Trincea delle Frasche e Cippo Corridoni si arriva in Dolina dei Bersaglieri dove c’è la possibilità di assistere gratuitamente agli spettacoli. Le escursioni sono gratuite e aperte a tutti.Una parte fondamentale del progetto mirata alla “valorizzazione dei siti e alla conoscenza del territorio in ottica green e moderna affiancando a storia e cultura sviluppo ambientale. Fondamentale l’impatto zero e utilizzo consapevole di quanto già presente sul territorio andando a valorizzarlo ulteriormente e in chiave moderna così come incentivare le giovani generazioni all'interesse storico culturale e salvaguardia ambientale del territorio”, spiega il presidente del sodalizio, Carlo Forte.È possibile raggiungere il Monte San Michele tramite navetta con partenza dalla Stazione Multimediale di Redipuglia entro le 18.30. Si partecipa con la propria bicicletta che deve essere in buono stato di manutenzione. Obbligatorio avere al seguito la mascherina vista l’emergenza Covid in atto e dotazione di acqua e quanto necessario.Per info e prenotazioni: IAT Redipuglia, 0481 489139 o 346 1761913, info@prolocofoglianoredipuglia.it.