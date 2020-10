Sui monti servono gambe e più testa

Non si va in montagna come se si andasse a fare la spesa in un centro commerciale perché il conto da pagare rischia di essere molto salato, e non parliamo di denaro.

Alleris Pizzut, consigliere centrale nel Comitato centrale del Cai e rappresentante del Fvg, conferma che l’aumento degli interventi di soccorso registrato quest’anno è correlato al forte aumento di escursionisti, ma in parte è dovuto all’assenza di un corretto approccio di chi va in montagna.

“L’aumento di appassionati non può che farci piacere, ma quest’anno abbiamo esagerato e, soprattutto, è emersa l’assenza di una corretta preparazione. Prima di un viaggio in auto siamo abituati a verificare se abbiamo benzina, quale sia lo stato del traffico o altro. Altrettanto dovrebbe fare chi si reca in montagna, tanto più che ci sono a disposizione molte più informazioni rispetto al passato e sono facilmente ottenibili”.



“In tutta Italia si paga l’intervento causato da chiamata immotivata.(assieme a). Ci sarebbe pure una normativa regionale al riguardo, che tuttavia resta priva dei decreti attuativi, con il risultato che non può essere applicata. In nazioni come Austria o Svizzera, l’intervento viene pagato e costa anche migliaia di euro. Va sottolineato un dato: quando e se si paga,. Questo per dire chee la gente di questo dovrebbe tenere conto”.“Per i soci del Club alpino italiano opera una duplice copertura assicurativa. C’è quella inclusa nella quota annuale e un’assicurazione aggiuntiva su base volontaria che copre il socio quando compie attività per proprio conto”.

“Abbiamo a che fare con ambienti naturali e con fattori di rischio oggettivi e soggettivi. Per preparare gli appassionati e ridurre i rischi soggettivi il Cai fa del suo meglio con le scuole di alpinismo e di escursionismo, dove si forniscono le nozioni di base sempre più frequentate. Sono state fondate anche scuole di alpinismo giovanile e si fa opera di divulgazione nelle scuole, con il risultato che spesso i figli sono più prudenti dei padri”.

La sua raccomandazione?

“Andate sulle montagne, evitando quelle ‘firmate’ e molto affollate. Soprattutto informatevi bene del percorso, del meteo e di cosa serve, anche dal punto di vista della preparazione fisica”.