A chiusura delle escursioni “Piacevolmente Carso - estate”, domenica 29 settembre la cooperativa Curiosi di natura propone dalle 9.30 alle 12.30 una passeggiata panoramica "Sul ciglione del Carso, da Opicina a Trebiciano". Adatta a tutti, e con letture su vita e cultura nella Trieste del passato. Ritrovo alle 9.10 nel parcheggio al quadrivio di Opicina, raggiungibile da Trieste con i bus n. 2 e 4.



Si passerà tra pinete, boschi di latifoglie e "prati aridi", testimonianze storiche come l’Obelisco asburgico e i bunker della Seconda Guerra mondiale, ammirando dall’alto Trieste, il golfo e l’Istria come su una carta geografica. Un facile percorso di 5,5 km, con tratti in leggera salita, su un dislivello di soli 100 metri. Adatto anche a persone poco allenate; si consigliano però scarpe da trekking o con suola antiscivolo.



Al termine possibilità di degustazioni dai ristoratori di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10%.

È raccomandata la prenotazione. Informazioni all'email curiosidinatura@gmail.com al cell. 340.5569374 e sul sito www.curiosidinatura.it.



“Piacevolmente Carso” è realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - PromoTurismoFVG, il patrocinio di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative), e in collaborazione con l’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), “Sapori del Carso”, i GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine, Alta-Marea Cultura e “Tipicamente triestino” di Trieste.