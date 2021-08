Sulla Napoleonica coi poeti, al finir del giorno

Per il calendario di “Trieste Green”, promosso da Gal Carso e PromoTurismoFVG, sabato 14 agosto, a Opicina, la cooperativa Curiosi di natura propone la passeggiata “Sulla Strada Napoleonica coi poeti, al finir del giorno”, dalle ore 17.30 alle 20.45.



Una camminata panoramica di 7 km, ombreggiata e per tutti, tra boschi e rupi carsiche: accompagnati dalle parole di scrittori e poeti, come Slataper, Kosovel e Gruden, per meglio conoscere natura, storia e cultura di Trieste. Con la naturalista Barbara Bassi e letture dal vivo commentate dal giornalista Maurizio Bekar.



Ritrovo alle 17.15 all’Obelisco di Opicina; prenotazione obbligatoria sul portale http://trieste.green (costo: 12 euro, gratis i minori di 12 anni).



Ai partecipanti verrà consegnato un buono sconto del 10% per degustazioni e pasti tipici presso i ristoratori di “Sapori del Carso”.



Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it